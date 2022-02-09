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Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
9 февраля 2022, 20:09
2
«Урал» бесплатно подписал полузащитника сборной Косово Ибрахимая
16 января 2021, 13:53
3
VG: полузащитник «Викинга» Ибрахимай перейдет в «Урал»
5 января 2021, 20:58
2
Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Викинг»
21 февраля 2019, 19:54
2
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
11 февраля 2019, 00:13
2
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
9 февраля 2022, 20:09
2
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
11 февраля 2019, 00:13
2
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
10 февраля 2019, 20:40
4
«Урал» бесплатно подписал полузащитника сборной Косово Ибрахимая
16 января 2021, 13:53
3
VG: полузащитник «Викинга» Ибрахимай перейдет в «Урал»
5 января 2021, 20:58
2
Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Викинг»
21 февраля 2019, 19:54
2
Товарищеский матч. «Анжи» обыграл «Викинг»
27 февраля 2016, 19:08
1
Двое игроков «Анжи» получили небольшие повреждения
27 февраля 2016, 17:21
1
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Хаугесунд - Викинг - 21 июля 2024

Хаугесунд
21.07.2024, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
- : -
Не начался
Викинг
Матч
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Комментарии
Статистика матча Хаугесунд - Викинг
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
0
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Офсайды
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Норвегия. Элитсериен
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Будущие
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Одд
- : -
31.03.2024
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Фредрикстад
- : -
01.04.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
- : -
01.04.2024
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
- : -
01.04.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Лиллестрем
- : -
01.04.2024
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Одд
- : -
31.03.2024
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Фредрикстад
- : -
01.04.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
- : -
01.04.2024
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
- : -
01.04.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Лиллестрем
- : -
01.04.2024
Кристиансунд
Россия
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