Стремсгодсет

«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» проиграли «Тромсе», «Мордовия» уступила «Шерифу»
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»