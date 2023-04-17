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3
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2
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2
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4
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6
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
17 апреля 2023, 20:32
3
Тренер дал установку на матч игрокам «Волеренги» в обнаженном виде
14 октября 2017, 15:37
6
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1
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10 февраля 2016, 15:34
1
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
9 февраля 2022, 20:09
2
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
11 февраля 2019, 00:13
2
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
10 февраля 2019, 20:40
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Бранн - Хаугесунд - 13 июля 2024

Бранн
13.07.2024, суббота, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
- : -
Не начался
Хаугесунд
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Бранн - Хаугесунд
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
0
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Норвегия. Элитсериен
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Будущие
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Одд
- : -
31.03.2024
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Фредрикстад
- : -
01.04.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
- : -
01.04.2024
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
- : -
01.04.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Лиллестрем
- : -
01.04.2024
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Одд
- : -
31.03.2024
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Фредрикстад
- : -
01.04.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
- : -
01.04.2024
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
- : -
01.04.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Лиллестрем
- : -
01.04.2024
Кристиансунд
Россия
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