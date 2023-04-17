В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
Тренер дал установку на матч игрокам «Волеренги» в обнаженном виде
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
Тренер дал установку на матч игрокам «Волеренги» в обнаженном виде
Товарищеские матчи. «Анжи» обыграл «Волеренгу», «Рубин» сыграл вничью с «Бранном»
«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»