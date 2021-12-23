Кнудсен перешел в «Ростов». Контракт – до 2026 года

«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде

Российские арбитры назначены на три матча Лиги Европы

Защитник «Лиллестрема» разделся во время празднования победы в Кубке Норвегии и прикрыл пах трофеем