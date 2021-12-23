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Кнудсен перешел в «Ростов». Контракт – до 2026 года
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6
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3
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6
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21 января 2017, 15:28
5
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
12 января 2020, 16:32
3
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» проиграли «Тромсе», «Мордовия» уступила «Шерифу»
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2
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
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«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»
10 февраля 2016, 15:34
1
Кнудсен перешел в «Ростов». Контракт – до 2026 года
23 декабря 2021, 23:18
6
Российские арбитры назначены на три матча Лиги Европы
23 июля 2018, 23:59
7
Защитник «Лиллестрема» разделся во время празднования победы в Кубке Норвегии и прикрыл пах трофеем
4 декабря 2017, 22:27
6
Фрайдей выбрал АЗ вместо «Спартака»
14 июля 2016, 15:04
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«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»
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Тромсе - Лиллестрем - 02 июня 2024

Тромсе
02.06.2024, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
- : -
Не начался
Лиллестрем
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Тромсе - Лиллестрем
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Норвегия. Элитсериен
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Будущие
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Одд
- : -
31.03.2024
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Фредрикстад
- : -
01.04.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
- : -
01.04.2024
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
- : -
01.04.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Лиллестрем
- : -
01.04.2024
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Одд
- : -
31.03.2024
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Фредрикстад
- : -
01.04.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
- : -
01.04.2024
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
- : -
01.04.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Лиллестрем
- : -
01.04.2024
Кристиансунд
Россия
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