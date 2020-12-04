«Рапид» потерпел 27 поражение в Лиге Европы. Это антирекорд турнира
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
Лига Европы. «Севилья» досрочно вышла в плей-офф, «Селтик» обыграл «Лацио» и другие результаты
Бендтнер перешел из «Русенборга» в «Копенгаген»
«Олимпиакос», «Црвена Звезда» и загребское «Динамо» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» проиграли «Тромсе», «Мордовия» уступила «Шерифу»
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»
«Рапид» потерпел 27 поражение в Лиге Европы. Это антирекорд турнира
Лига Европы. «Севилья» досрочно вышла в плей-офф, «Селтик» обыграл «Лацио» и другие результаты
Бендтнер перешел из «Русенборга» в «Копенгаген»
«Олимпиакос», «Црвена Звезда» и загребское «Динамо» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов
Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов