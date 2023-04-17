В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» проиграли «Тромсе», «Мордовия» уступила «Шерифу»
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
Слуцкий: «В целом не получилась игра»