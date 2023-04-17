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В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
17 апреля 2023, 20:32
3
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
12 января 2020, 16:32
3
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
7 февраля 2019, 16:47
1
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
6 февраля 2019, 20:51
6
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
27 января 2019, 18:22
4
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
12 января 2020, 16:32
3
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» проиграли «Тромсе», «Мордовия» уступила «Шерифу»
26 февраля 2016, 20:48
2
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
14 февраля 2016, 11:35
1
«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»
10 февраля 2016, 15:34
1
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
17 апреля 2023, 20:32
3
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
7 февраля 2019, 16:47
1
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
6 февраля 2019, 20:51
6
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
27 января 2019, 18:22
4
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
27 января 2016, 23:10
4
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Тромсе - Одд - 12 мая 2024

Тромсе
12.05.2024, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
- : -
Не начался
Одд
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Тромсе - Одд
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Норвегия. Элитсериен
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Будущие
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Одд
- : -
31.03.2024
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Фредрикстад
- : -
01.04.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
- : -
01.04.2024
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
- : -
01.04.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Лиллестрем
- : -
01.04.2024
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Одд
- : -
31.03.2024
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Фредрикстад
- : -
01.04.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
- : -
01.04.2024
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
- : -
01.04.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Лиллестрем
- : -
01.04.2024
Кристиансунд
Россия
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