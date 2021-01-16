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Тромсе
«Урал» бесплатно подписал полузащитника сборной Косово Ибрахимая
16 января 2021, 13:53
3
VG: полузащитник «Викинга» Ибрахимай перейдет в «Урал»
5 января 2021, 20:58
2
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
12 января 2020, 16:32
3
Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Викинг»
21 февраля 2019, 19:54
2
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
«Урал» бесплатно подписал полузащитника сборной Косово Ибрахимая
16 января 2021, 13:53
3
VG: полузащитник «Викинга» Ибрахимай перейдет в «Урал»
5 января 2021, 20:58
2
Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Викинг»
21 февраля 2019, 19:54
2
Товарищеский матч. «Анжи» обыграл «Викинг»
27 февраля 2016, 19:08
1
Двое игроков «Анжи» получили небольшие повреждения
27 февраля 2016, 17:21
1
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
12 января 2020, 16:32
3
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» проиграли «Тромсе», «Мордовия» уступила «Шерифу»
26 февраля 2016, 20:48
2
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
14 февраля 2016, 11:35
1
«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»
10 февраля 2016, 15:34
1
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Викинг - Тромсе - 05 мая 2024

Викинг
05.05.2024, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
- : -
Не начался
Тромсе
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Викинг - Тромсе
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Норвегия. Элитсериен
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Текущие
Будущие
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Одд
- : -
31.03.2024
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Фредрикстад
- : -
01.04.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
- : -
01.04.2024
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
- : -
01.04.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Лиллестрем
- : -
01.04.2024
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Одд
- : -
31.03.2024
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Фредрикстад
- : -
01.04.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
- : -
01.04.2024
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
- : -
01.04.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Лиллестрем
- : -
01.04.2024
Кристиансунд
Россия
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