Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
«Рапид» потерпел 27 поражение в Лиге Европы. Это антирекорд турнира
Лига Европы. «Севилья» досрочно вышла в плей-офф, «Селтик» обыграл «Лацио» и другие результаты
Бендтнер перешел из «Русенборга» в «Копенгаген»
«Олимпиакос», «Црвена Звезда» и загребское «Динамо» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
«Рапид» потерпел 27 поражение в Лиге Европы. Это антирекорд турнира
Лига Европы. «Севилья» досрочно вышла в плей-офф, «Селтик» обыграл «Лацио» и другие результаты
Бендтнер перешел из «Русенборга» в «Копенгаген»
«Олимпиакос», «Црвена Звезда» и загребское «Динамо» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов
Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов