Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
Кнудсен перешел в «Ростов». Контракт – до 2026 года
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
Российские арбитры назначены на три матча Лиги Европы
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
Кнудсен перешел в «Ростов». Контракт – до 2026 года
Российские арбитры назначены на три матча Лиги Европы
Защитник «Лиллестрема» разделся во время празднования победы в Кубке Норвегии и прикрыл пах трофеем
Фрайдей выбрал АЗ вместо «Спартака»
«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»