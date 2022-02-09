Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты

Кнудсен перешел в «Ростов». Контракт – до 2026 года

Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»