В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
Тренер дал установку на матч игрокам «Волеренги» в обнаженном виде
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» проиграли «Тромсе», «Мордовия» уступила «Шерифу»
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» проиграли «Тромсе», «Мордовия» уступила «Шерифу»
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
Тренер дал установку на матч игрокам «Волеренги» в обнаженном виде
Товарищеские матчи. «Анжи» обыграл «Волеренгу», «Рубин» сыграл вничью с «Бранном»
«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»