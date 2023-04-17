Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»

Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»