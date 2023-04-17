В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»