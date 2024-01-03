Украинец Довбик забил «Севилье» 3 гола за 6 минут
Три европейских клуба связывались с «Локомотивом» по поводу Тикнизяна
«Жирона» – «Севилья»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 21 января
Опубликованы подробности перепалки Винисиуса и де Пауля
Винисиус получил желтую карточку в игре с «Атлетико» из-за споров с судьей по поводу болбоя
Опубликованы подробности перепалки Винисиуса и де Пауля
Винисиус получил желтую карточку в игре с «Атлетико» из-за споров с судьей по поводу болбоя
Уткин высказался об игре Рюдигера и вратарей в матче «Атлетико» и «Реала»
Винисиус поругался с Симеоне во время матча «Атлетико» — «Реал» в Кубке Испании
«Реал» вновь не сможет выиграть требл и прервал серию из 21 матча без поражений
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«Севилья» – «Алавес»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 12 января