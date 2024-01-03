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Атлетико
Севилья
Украинец Довбик забил «Севилье» 3 гола за 6 минут
21 января, 23:32
5
Три европейских клуба связывались с «Локомотивом» по поводу Тикнизяна
21 января, 15:15
2
«Жирона» – «Севилья»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 21 января
20 января, 17:09
0
Опубликованы подробности перепалки Винисиуса и де Пауля
20 января, 16:57
5
Винисиус получил желтую карточку в игре с «Атлетико» из-за споров с судьей по поводу болбоя
19 января, 10:51
1
Опубликованы подробности перепалки Винисиуса и де Пауля
20 января, 16:57
5
Винисиус получил желтую карточку в игре с «Атлетико» из-за споров с судьей по поводу болбоя
19 января, 10:51
1
Уткин высказался об игре Рюдигера и вратарей в матче «Атлетико» и «Реала»
19 января, 09:56
0
Винисиус поругался с Симеоне во время матча «Атлетико» — «Реал» в Кубке Испании
19 января, 09:27
1
«Реал» вновь не сможет выиграть требл и прервал серию из 21 матча без поражений
19 января, 08:59
0
Украинец Довбик забил «Севилье» 3 гола за 6 минут
21 января, 23:32
5
Три европейских клуба связывались с «Локомотивом» по поводу Тикнизяна
21 января, 15:15
2
«Жирона» – «Севилья»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 21 января
20 января, 17:09
0
«Севилья» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2024
12 января, 10:41
0
«Севилья» – «Алавес»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 12 января
12 января, 10:07
0
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Атлетико
Севилья
Испания. Примера, 19 тур
Жирона
4 : 3
03.01.2024
Атлетико
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
0 : 2
04.01.2024
Атлетик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/16 финала
Расинг де Феррол
1 : 2
07.01.2024
Севилья
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Реал
5 : 3
10.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико
4 : 2
18.01.2024
Реал
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Реал
5 : 3
10.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
Атлетико
Испания. Примера, 19 тур
Жирона
4 : 3
03.01.2024
Атлетико
Испания. Примера, 21 тур
Жирона
5 : 1
21.01.2024
Севилья
Испания. Кубок, 1/8 финала
Хетафе
1 : 3
16.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
2 : 3
12.01.2024
Алавес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Расинг де Феррол
1 : 2
07.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
0 : 2
04.01.2024
Атлетик

Атлетико - Севилья - 25 января 2024

Атлетико
25.01.2024, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
- : -
Не начался
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Севилья
Матч
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Комментарии
Статистика матча Атлетико - Севилья
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Испания. Кубок
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Будущие
Испания. Кубок,
Сельта
- : -
23.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок,
Мальорка
- : -
24.01.2024
Жирона
Испания. Кубок,
Атлетик
- : -
24.01.2024
Барселона
Испания. Кубок,
Атлетико
- : -
25.01.2024
Севилья
Испания. Кубок,
Сельта
- : -
23.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок,
Мальорка
- : -
24.01.2024
Жирона
Испания. Кубок,
Атлетик
- : -
24.01.2024
Барселона
Испания. Кубок,
Атлетико
- : -
25.01.2024
Севилья
Россия
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