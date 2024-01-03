Винисиус получил желтую карточку в игре с «Атлетико» из-за споров с судьей по поводу болбоя

Три европейских клуба связывались с «Локомотивом» по поводу Тикнизяна

Опубликованы подробности перепалки Винисиуса и де Пауля

Винисиус получил желтую карточку в игре с «Атлетико» из-за споров с судьей по поводу болбоя

Уткин высказался об игре Рюдигера и вратарей в матче «Атлетико» и «Реала»

Винисиус поругался с Симеоне во время матча «Атлетико» — «Реал» в Кубке Испании