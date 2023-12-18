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17 января, 15:30
2
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14 января, 19:58
1
Экс-спартаковцу Жиго предложили перейти в «Локомотив»
14 января, 17:39
2
«Ренн» – «Ницца»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января
12 января, 12:21
0
«Марсель» – «Страсбур»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 12 января
11 января, 16:03
0
«Ренн» – «Ницца»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января
12 января, 12:21
0
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря 2023, 15:19
0
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря 2023, 01:11
0
Стали известны стартовые составы на матч «Ренн» – «Монако»: 15 тур чемпионата Франции
9 декабря 2023, 18:16
0
«Ренн» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023
9 декабря 2023, 17:57
0
«Аль-Хиляль» заплатил 23 миллиона за футболиста сборной Бразилии
17 января, 15:30
2
Реакция агента Жиго на возможный трансфер игрока в «Локомотив»
14 января, 19:58
1
Экс-спартаковцу Жиго предложили перейти в «Локомотив»
14 января, 17:39
2
«Марсель» – «Страсбур»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 12 января
11 января, 16:03
0
Марсьяль определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»
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Ренн
Марсель
Франция. Кубок, 1/32 финала
Генгам
0 : 2
07.01.2024
Ренн
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тионвиль Лузитанос
0 : 1
07.01.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1 : 0
12.01.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
2 : 0
13.01.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
2 : 0
13.01.2024
Ницца
Франция. Кубок, 1/32 финала
Генгам
0 : 2
07.01.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1 : 0
12.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тионвиль Лузитанос
0 : 1
07.01.2024
Марсель

Ренн - Марсель - 21 января 2024

Ренн
21.01.2024, воскресенье, 23:05
Франция. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
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Марсель
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Ренн - Марсель
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
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Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Кубок
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Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Клермон
- : -
21.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Клермон
- : -
21.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Сент-Приест
- : -
21.01.2024
Роморантен
Франция. Кубок,
Ренн
- : -
21.01.2024
Марсель
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
24.01.2024
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