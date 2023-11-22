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Страсбур
Французский защитник дал согласие на переход в «Локомотив»
13 января, 00:41
1
«Локомотив» заинтересован в защитнике «Страсбура»
12 января, 11:15
1
«Марсель» – «Страсбур»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 12 января
11 января, 16:03
0
Агент: «Николсон – великий игрок»
22 ноября 2023, 23:51
2
Обзор матча «ПСЖ» – «Страсбур» голы и лучшие моменты (Видео)
22 октября 2023, 00:14
0
Агент: «Николсон – великий игрок»
22 ноября 2023, 23:51
2
Агент Николсона рассказал, вернется ли нападающий в «Спартак»
17 октября 2023, 17:21
2
Вратарь «Клермона», потерявший сознание от взрыва петарды на поле, прокомментировал инцидент
11 октября 2023, 01:15
1
Вратарь «Клермона» потерял сознание из-за взрыва петарды в штрафной
8 октября 2023, 18:43
2
Прогноз Николсона на матч «Спартак» – ЦСКА
7 октября 2023, 17:34
3
Французский защитник дал согласие на переход в «Локомотив»
13 января, 00:41
1
«Локомотив» заинтересован в защитнике «Страсбура»
12 января, 11:15
1
«Марсель» – «Страсбур»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 12 января
11 января, 16:03
0
Обзор матча «ПСЖ» – «Страсбур» голы и лучшие моменты (Видео)
22 октября 2023, 00:14
0
Лига 1. Гол и ассист Мбаппе принесли «ПСЖ» победу над «Страсбуром» (3:0)
21 октября 2023, 19:58
0
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Метц
1 : 2
05.01.2024
Клермон
Франция. Кубок, 1/32 финала
Авуан
0 : 3
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Страсбур
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1 : 0
12.01.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 2
14.01.2024
Клермон
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 2
14.01.2024
Клермон
Франция. Кубок, 1/32 финала
Метц
1 : 2
05.01.2024
Клермон
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1 : 0
12.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Авуан
0 : 3
06.01.2024
Страсбур

Клермон - Страсбур - 21 января 2024

Клермон
21.01.2024, воскресенье, 19:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
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Страсбур
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Клермон - Страсбур
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
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Количество передач
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Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
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Франция. Кубок,
Клермон
- : -
21.01.2024
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Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Клермон
- : -
21.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Сент-Приест
- : -
21.01.2024
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