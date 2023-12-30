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Эвертон
Лутон Таун
Кордоба из «Краснодара» заинтересовал три клуба АПЛ
17 января, 16:01
3
«Эвертон» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2024
17 января, 10:43
0
«Эвертон» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024
14 января, 10:20
0
«Реал» интересуется 21-летним защитником из АПЛ
9 января, 13:48
0
«Арсенал» вступил в интенсивные переговоры по Онана
8 января, 15:33
4
Кордоба из «Краснодара» заинтересовал три клуба АПЛ
17 января, 16:01
3
«Эвертон» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2024
17 января, 10:43
0
«Эвертон» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024
14 января, 10:20
0
«Реал» интересуется 21-летним защитником из АПЛ
9 января, 13:48
0
«Арсенал» вступил в интенсивные переговоры по Онана
8 января, 15:33
4
АПЛ. «Челси» победил «Лутон» (3:2) благодаря дублю Палмера
30 декабря 2023, 17:31
1
«Лутон Таун» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2023
30 декабря 2023, 12:13
0
В «Лутоне» рассказали о состоянии игрока, потерявшего сознание в матче АПЛ
21 декабря 2023, 17:33
0
«Лутон» выступил с заявлением по Локьеру – у игрока остановилось сердце
16 декабря 2023, 21:15
1
Капитан «Лутона» вновь потерял сознание во время матча, игру прервали
16 декабря 2023, 19:50
2
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Последние матчи
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Эвертон
Лутон Таун
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кристал Пэлас
0 : 0
04.01.2024
Эвертон
Англия. Кубок, 1/32 финала
Лутон Таун
0 : 0
07.01.2024
Болтон
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Бернли
1 : 1
12.01.2024
Лутон Таун
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Эвертон
0 : 0
14.01.2024
Астон Вилла
Англия. Кубок, 1/32 финала
Болтон
1 : 2
16.01.2024
Лутон Таун
Англия. Кубок, 1/32 финала
Эвертон
1 : 0
17.01.2024
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Эвертон
0 : 0
14.01.2024
Астон Вилла
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кристал Пэлас
0 : 0
04.01.2024
Эвертон
Англия. Кубок, 1/32 финала
Болтон
1 : 2
16.01.2024
Лутон Таун
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Бернли
1 : 1
12.01.2024
Лутон Таун
Англия. Кубок, 1/32 финала
Лутон Таун
0 : 0
07.01.2024
Болтон

Эвертон - Лутон Таун - 27 января 2024

Эвертон
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок,
- : -
Не начался
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Лутон Таун
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Эвертон - Лутон Таун
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Кубок
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Текущие
Будущие
Англия. Кубок,
Борнмут
- : -
25.01.2024
Суонси
Англия. Кубок,
Бристоль Сити
- : -
26.01.2024
Ноттингем Форест
Англия. Кубок,
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
26.01.2024
Ковентри
Англия. Кубок,
Челси
- : -
26.01.2024
Астон Вилла
Англия. Кубок,
Тоттенхэм
- : -
26.01.2024
Манчестер Сити
Англия. Кубок,
Борнмут
- : -
25.01.2024
Суонси
Англия. Кубок,
Бристоль Сити
- : -
26.01.2024
Ноттингем Форест
Англия. Кубок,
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
26.01.2024
Ковентри
Англия. Кубок,
Челси
- : -
26.01.2024
Астон Вилла
Англия. Кубок,
Тоттенхэм
- : -
26.01.2024
Манчестер Сити
Россия
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