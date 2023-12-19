Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Мексика
Уругвай
ЦСКА отказался от бесплатного подписания защитника сборной Уругвая по трем причинам
19 декабря 2023, 23:46
1
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
8 декабря 2023, 07:42
1
Месси не попал в символическую сборную по итогам ноябрьских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
24 ноября 2023, 08:58
1
Вратарь Кубы ответил, кто сильнее – Россия или Уругвай
22 ноября 2023, 17:48
16
Определились еще два участника Кубка Америки-2024
22 ноября 2023, 09:36
0
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
8 декабря 2023, 07:42
1
Определились еще два участника Кубка Америки-2024
22 ноября 2023, 09:36
0
Товарищеский матч. Германия сыграла вничью с Мексикой
18 октября 2023, 08:48
0
Ассист динамовца помог Мексике победить Гану
15 октября 2023, 13:20
0
Мексика стала 12-кратным обладателем Кубка КОНКАКАФ
17 июля 2023, 07:25
5
ЦСКА отказался от бесплатного подписания защитника сборной Уругвая по трем причинам
19 декабря 2023, 23:46
1
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
8 декабря 2023, 07:42
1
Месси не попал в символическую сборную по итогам ноябрьских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
24 ноября 2023, 08:58
1
Вратарь Кубы ответил, кто сильнее – Россия или Уругвай
22 ноября 2023, 17:48
16
Угарте извинился за изображение минета в матче отбора ЧМ-2026: «Мне хотелось умереть, подумал, что я животное»
21 ноября 2023, 21:30
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Мексика
Уругвай

Мексика - Уругвай - 05 июня 2024

Мексика
05.06.2024, среда, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Уругвай
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Мексика - Уругвай
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Товарищеские матчи. Сборные
Все
Текущие
Будущие
Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
Словения
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
Словения
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+