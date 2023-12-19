ЦСКА отказался от бесплатного подписания защитника сборной Уругвая по трем причинам
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
Месси не попал в символическую сборную по итогам ноябрьских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
Вратарь Кубы ответил, кто сильнее – Россия или Уругвай
Определились еще два участника Кубка Америки-2024
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
Определились еще два участника Кубка Америки-2024
Товарищеский матч. Германия сыграла вничью с Мексикой
Ассист динамовца помог Мексике победить Гану
Мексика стала 12-кратным обладателем Кубка КОНКАКАФ
ЦСКА отказался от бесплатного подписания защитника сборной Уругвая по трем причинам
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
Месси не попал в символическую сборную по итогам ноябрьских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
Вратарь Кубы ответил, кто сильнее – Россия или Уругвай
Угарте извинился за изображение минета в матче отбора ЧМ-2026: «Мне хотелось умереть, подумал, что я животное»