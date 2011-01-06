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Экс-тренер сборной Англии Эрикссон рассказал о своей неизлечимой болезни
11 января, 13:04
1
Бабич назвал фаворитом чемпионата Европы-2024 одного из соперников Сербии в группе
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1
В Англии предсказали, с кем сыграют в финале Евро-2024
3 декабря 2023, 13:10
1
Каррера оценил перспективы Семака как главного тренера сборной Бразилии
15 января, 19:54
1
ФИФА наказала сборные Аргентины и Бразилии
12 января, 19:52
0
В сети распространяется изображение с толстым Неймаром
11 января, 11:07
1
Сборная Бразилии назначила нового тренера
10 января, 23:23
0
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Англия - Бразилия - 23 марта 2024

Англия
23.03.2024, суббота, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Бразилия
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Англия - Бразилия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи. Сборные
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Будущие
Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
Словения
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
Словения
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Россия
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