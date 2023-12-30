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Жирона
Райо Вальекано
«Альмерия» – «Жирона»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 14 января
13 января, 16:33
0
Украинец из «Жироны» – лучший игрок Примеры в декабре
5 января, 21:25
4
Примера. Хет-трик Мораты не спас «Атлетико» от поражения от «Жироны» (3:4)
4 января, 01:31
2
«Жирона» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2024
3 января, 12:51
0
Почеттино хочет заполучить в «Челси» еще одного украинца
30 декабря 2023, 11:58
1
«Альмерия» – «Жирона»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 14 января
13 января, 16:33
0
Украинец из «Жироны» – лучший игрок Примеры в декабре
5 января, 21:25
4
Примера. Хет-трик Мораты не спас «Атлетико» от поражения от «Жироны» (3:4)
4 января, 01:31
2
«Жирона» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2024
3 января, 12:51
0
Почеттино хочет заполучить в «Челси» еще одного украинца
30 декабря 2023, 11:58
1
Примера. «Атлетико» упустил победу над «Хетафе» (3:3), дважды пропустив в концовке; «Севилья» крупно выиграла после смены тренера
20 декабря 2023, 01:33
0
Примера. «Барселона» потеряла очки в гостях у «Райо Вальекано»
25 ноября 2023, 18:00
1
«Райо Валейкано» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2023
25 ноября 2023, 11:08
0
Примера. «Жирона» снова победила и лидирует с 5-очковым отрывом, у украинцев гол и ассист
11 ноября 2023, 18:12
1
Лидер «Реала» предложил сопернику «выйти» во время конфликта. Угадаете его реакцию на провокацию?
6 ноября 2023, 12:56
0
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Последние матчи
Все
Жирона
Райо Вальекано
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0 : 2
02.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 19 тур
Жирона
4 : 3
03.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эльче
0 : 2
06.01.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1/16 финала
Уэска
0 : 2
06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 20 тур
Альмерия
0 : 0
14.01.2024
Жирона
Испания. Примера, 20 тур
Альмерия
0 : 0
14.01.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эльче
0 : 2
06.01.2024
Жирона
Испания. Примера, 19 тур
Жирона
4 : 3
03.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/16 финала
Уэска
0 : 2
06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0 : 2
02.01.2024
Райо Вальекано

Жирона - Райо Вальекано - 17 января 2024

Жирона
17.01.2024, среда, 23:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
- : -
Не начался
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Райо Вальекано
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Жирона - Райо Вальекано
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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Удары из-за пределов штрафной
0
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Испания. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Испания. Кубок,
Хетафе
- : -
16.01.2024
Севилья
Испания. Кубок,
Атлетик
- : -
16.01.2024
Алавес
Испания. Кубок,
Тенерифе
- : -
17.01.2024
Мальорка
Испания. Кубок,
Валенсия
- : -
17.01.2024
Сельта
Испания. Кубок,
Осасуна
- : -
17.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок,
Хетафе
- : -
16.01.2024
Севилья
Испания. Кубок,
Атлетик
- : -
16.01.2024
Алавес
Испания. Кубок,
Тенерифе
- : -
17.01.2024
Мальорка
Испания. Кубок,
Валенсия
- : -
17.01.2024
Сельта
Испания. Кубок,
Осасуна
- : -
17.01.2024
Реал Сосьедад
Россия
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