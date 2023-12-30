Почеттино хочет заполучить в «Челси» еще одного украинца

Примера. Хет-трик Мораты не спас «Атлетико» от поражения от «Жироны» (3:4)

Украинец из «Жироны» – лучший игрок Примеры в декабре

Почеттино хочет заполучить в «Челси» еще одного украинца

Примера. Хет-трик Мораты не спас «Атлетико» от поражения от «Жироны» (3:4)

Украинец из «Жироны» – лучший игрок Примеры в декабре

Примера. «Атлетико» упустил победу над «Хетафе» (3:3), дважды пропустив в концовке; «Севилья» крупно выиграла после смены тренера

Примера. «Барселона» потеряла очки в гостях у «Райо Вальекано»

«Райо Валейкано» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2023

Примера. «Жирона» снова победила и лидирует с 5-очковым отрывом, у украинцев гол и ассист