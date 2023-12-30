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Брайтон
Последняя команда АПЛ арендовала нападающего «Вильярреала»
5 января, 19:47
0
«Вест Хэм» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 января 2023
2 января, 13:09
0
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» и поднялся на второе место
30 декабря 2023, 19:52
0
«Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2023
30 декабря 2023, 12:08
0
«Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч 20 тура АПЛ, 30 декабря
30 декабря 2023, 01:35
0
Последняя команда АПЛ арендовала нападающего «Вильярреала»
5 января, 19:47
0
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» и поднялся на второе место
30 декабря 2023, 19:52
0
«Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2023
30 декабря 2023, 12:08
0
«Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч 20 тура АПЛ, 30 декабря
30 декабря 2023, 01:35
0
АПЛ. «Астон Вилла» Эмери спаслась в матче с аутсайдером (1:1) и вышла в лидеры
23 декабря 2023, 01:01
0
«Вест Хэм» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 января 2023
2 января, 13:09
0
АПЛ. «Арсенал» и «Тоттенхэм» проиграли в 19-м туре
29 декабря 2023, 01:13
2
«Брайтон» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 декабря 2023
28 декабря 2023, 20:13
0
АПЛ. «Арсенал» победил «Брайтон» (2:0) и поднялся на 1-е место
17 декабря 2023, 18:57
0
«Арсенал» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2023
17 декабря 2023, 14:00
0
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Шеффилд Юнайтед
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Хэм
0 : 0
02.01.2024
Брайтон
Англия. Кубок, 1/32 финала
Гиллинхэм
0 : 4
06.01.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Кубок, 1/32 финала
Сток Сити
2 : 4
06.01.2024
Брайтон
Англия. Кубок, 1/32 финала
Гиллинхэм
0 : 4
06.01.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Кубок, 1/32 финала
Сток Сити
2 : 4
06.01.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Хэм
0 : 0
02.01.2024
Брайтон

Шеффилд Юнайтед - Брайтон - 27 января 2024

Шеффилд Юнайтед
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
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Брайтон
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Брайтон
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
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Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Кубок, повторный матч
Вулверхэмптон
- : -
16.01.2024
Брентфорд
Англия. Кубок, повторный матч
Истли
- : -
16.01.2024
Ньюпорт Каунти
Англия. Кубок, повторный матч
Бристоль Роверс
- : -
16.01.2024
Норвич Сити
Англия. Кубок, повторный матч
Бирмингем Сити
- : -
16.01.2024
Халл Сити
Англия. Кубок, повторный матч
Болтон
- : -
16.01.2024
Лутон Таун
Англия. Кубок, повторный матч
Вулверхэмптон
- : -
16.01.2024
Брентфорд
Англия. Кубок, повторный матч
Истли
- : -
16.01.2024
Ньюпорт Каунти
Англия. Кубок, повторный матч
Бристоль Роверс
- : -
16.01.2024
Норвич Сити
Англия. Кубок, повторный матч
Бирмингем Сити
- : -
16.01.2024
Халл Сити
Англия. Кубок, повторный матч
Болтон
- : -
16.01.2024
Лутон Таун
Россия
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