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АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
Реакция тен Хага на поражение «МЮ» от «Форест»
Невилл жестко отреагировал на поражение «МЮ» от «Форест»
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» впервые с 1994 года проиграл «Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2023
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 20 тура АПЛ, 30 декабря