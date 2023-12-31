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Ноттингем Форест
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1
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5
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1
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
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АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
17 мая 2022, 14:14
7
Реакция тен Хага на поражение «МЮ» от «Форест»
31 декабря 2023, 11:00
4
Невилл жестко отреагировал на поражение «МЮ» от «Форест»
31 декабря 2023, 10:35
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» впервые с 1994 года проиграл «Ноттингем Форест»
30 декабря 2023, 22:28
5
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2023
30 декабря 2023, 12:45
0
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 20 тура АПЛ, 30 декабря
30 декабря 2023, 01:30
0
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Блэкпул
Ноттингем Форест
Англия. Первая лига, 26 тур
Блэкпул
2 : 0
01.01.2024
Линкольн
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ноттингем Форест
2 : 2
07.01.2024
Блэкпул
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ноттингем Форест
2 : 2
07.01.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 26 тур
Блэкпул
2 : 0
01.01.2024
Линкольн
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ноттингем Форест
2 : 2
07.01.2024
Блэкпул

Блэкпул - Ноттингем Форест - 16 января 2024

Блэкпул
16.01.2024, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Ноттингем Форест
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Блэкпул - Ноттингем Форест
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Кубок, повторный матч
Вулверхэмптон
- : -
16.01.2024
Брентфорд
Англия. Кубок, повторный матч
Истли
- : -
16.01.2024
Ньюпорт Каунти
Англия. Кубок, повторный матч
Бристоль Роверс
- : -
16.01.2024
Норвич Сити
Англия. Кубок, повторный матч
Бирмингем Сити
- : -
16.01.2024
Халл Сити
Англия. Кубок, повторный матч
Болтон
- : -
16.01.2024
Лутон Таун
Англия. Кубок, повторный матч
Вулверхэмптон
- : -
16.01.2024
Брентфорд
Англия. Кубок, повторный матч
Истли
- : -
16.01.2024
Ньюпорт Каунти
Англия. Кубок, повторный матч
Бристоль Роверс
- : -
16.01.2024
Норвич Сити
Англия. Кубок, повторный матч
Бирмингем Сити
- : -
16.01.2024
Халл Сити
Англия. Кубок, повторный матч
Болтон
- : -
16.01.2024
Лутон Таун
Россия
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