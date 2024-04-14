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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Серветт
Базель - Серветт: обзор матча 14 апреля 2024
Базель
14.04.2024, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Серветт
43'
А. Каде
58'
С. Руй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Серветт
Замена
Д. Какури
️️️️
Ф. Фрай
75'
74'
Замена
Б. Болла
️️️️
Д. Кутеса
74'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
А. Антунес
Замена
Г. Сигуа
️️️️
Т. Джака
66'
64'
Замена
А. Барон
️️️️
Г. Ондуа
58'
ГОЛ! 1:1!
С. Руй
Пас отдал
М. Стеванович
ГОЛ! 1:0!
А. Каде
43'
8'
Замена
Т. Нисимура
️️️️
Э. Кривелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
20
Фабиан Фрай
(К)
ЦП
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
(К)
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
38
Габриэль Сигуа
ЦП
8
Дион Какури
АП
18
Romeo Beney
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Серветт
78
Лео Бессон
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Хитц
7
Авдуллаху
4
ван Бремен
18
Аджетей
3
Вуйоз
27
Рюгг
34
Джака
31
Шмид
20
Фрай
30
Каде
11
Барри
4-3-2-1
18
Малл
6
Цунемото
19
Северен
4
Руй
18
Мазику
9
Стеванович
8
Конья
5
Ондуа
8
Антунес
7
Кутеса
27
Кривелли
34
Джака
38
Сигуа
38
Сигуа
34
Джака
20
Фрай
8
Какури
8
Какури
20
Фрай
5
Ондуа
6
Барон
6
Барон
5
Ондуа
7
Кутеса
77
Болла
77
Болла
7
Кутеса
8
Антунес
21
Гуйемено
21
Гуйемено
8
Антунес
27
Кривелли
20
Нисимура
20
Нисимура
27
Кривелли
Остались в запасе
Базель
Серветт
13
Мирко Сальви
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
18
Romeo Beney
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
78
Лео Бессон
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
18
Romeo Beney
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Остались в запасе
78
Лео Бессон
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Базель - Серветт
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
7
Нарушения
15
6
Офсайды
1
1
Количество передач
334
496
Сейвы
1
2
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Главный судья:
Урс Шнайдер
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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