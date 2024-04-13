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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Лугано
Грассхоппер - Лугано: обзор матча 13 апреля 2024
Грассхоппер
13.04.2024, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Лугано
10'
Ж. Целар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Лугано
90'
+6
Желтая карточка
Д. Эспиноса
90'
+1
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
Р. Штеффен
89'
Желтая карточка
М. Валенсуэла
82'
Замена
Д. Саббатини
️️️️
У. Бизлими
82'
Замена
И. Алиседа
️️️️
Ж. Целар
Желтая карточка
М. Паскочи
79'
76'
Красная карточка
М. Бельхадж Махмуд
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
П. Шурпф
72'
Замена
А. Мабиль
️️️️
Ц. Вильям Нденг
71'
Желтая карточка
Г. Моранди
64'
Замена
Д. Бабунски
️️️️
A. Abubakar
58'
Замена
Б. Финк
️️️️
Ф. Момо
58'
57'
Замена
Я. Чиминьяни
️️️️
М. Боттани
47'
Желтая карточка
А. Эль-Вафи
40'
Желтая карточка
Ж. Целар
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Целар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
6
Амир Абраши
(К)
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
25
Уран Бизлими
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Маттиа Боттани
(К)
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Грассхоппер
1
Nicolas Glaus
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
11
Авер Мабиль
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Лугано
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
14
Хишам Маю
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
4-3-4
19
Ходжа
3
Паскочи
15
Секо
2
Абелс
6
Абраши
7
Нденг
11
Шурпф
90
11
11
Моранди
22
Момо
4-1-2-1-2
1
Сайпи
17
Маи
22
Эль-Вафи
29
Бельхадж Махмуд
16
Валенсуэла
20
Думбия
25
Бизлими
8
Гргич
11
Штеффен
9
Целар
10
Боттани
7
Нденг
11
Мабиль
11
Мабиль
7
Нденг
11
Шурпф
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
11
Шурпф
11
12
Бабунски
12
Бабунски
11
22
Момо
21
Финк
21
Финк
22
Момо
11
Штеффен
4
Эспиноса
4
Эспиноса
11
Штеффен
25
Бизлими
14
Саббатини
14
Саббатини
25
Бизлими
10
Боттани
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
10
Боттани
9
Целар
31
Алиседа
31
Алиседа
9
Целар
Остались в запасе
Грассхоппер
Лугано
1
Nicolas Glaus
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
14
Хишам Маю
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
1
Nicolas Glaus
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
Остались в запасе
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
14
Хишам Маю
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Грассхоппер - Лугано
2
1
4
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
8
Офсайды
1
1
Количество передач
321
579
Сейвы
1
1
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
0 : 0
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Mirel Turkes, Switzerland
Стадион:
Летцигрунд
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