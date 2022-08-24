Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах
«Рома» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023
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«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах
«Рома» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023
Россиянину из «Серветта» не дали визу на матч ЛЧ против «Рейнджерс»