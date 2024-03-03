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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Лугано
Люцерн - Лугано: обзор матча 03 марта 2024
Люцерн
03.03.2024, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Лугано
40'
Ш. Влади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Лугано
Желтая карточка
Д. Ульрих
90'
+2
85'
Замена
А. Хайдари
️️️️
М. Валенсуэла
Замена
L. Winkler
️️️️
Н. Белоко
84'
75'
Желтая карточка
Л. Лукас Маи
74'
Желтая карточка
Д. Саббатини
Замена
Т. Оку
️️️️
П. Дорн
72'
Замена
Д. Ульрих
️️️️
S. Ottiger
72'
69'
Замена
Р. Мачек
️️️️
У. Бизлими
69'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Ш. Влади
68'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
Я. Чиминьяни
Желтая карточка
А. Яшари
62'
59'
Замена
Д. Саббатини
️️️️
М. Боттани
58'
Желтая карточка
М. Валенсуэла
Желтая карточка
Я. Кадак
52'
Желтая карточка
А. Грбич
51'
Замена
Т. Клидже
️️️️
С. Шадер
46'
Замена
Я. Кадак
️️️️
М. Майер
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Влади
Пас отдал
М. Боттани
34'
Желтая карточка
Ш. Влади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
2
Severin Ottiger
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
14
Ардон Яшари
(К)
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
25
Уран Бизлими
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
10
Маттиа Боттани
(К)
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Люцерн
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
26
Якуб Кадак
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
29
Levin Winkler
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
18
Тибо Клидже
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
28
Роман Мачек
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лорец
2
14
Жакес
4
Лефгрен
20
Дорн
14
Яшари
17
Фридек
16
Белоко
69
Шадер
7
Майер
9
Грбич
4-2-1-3
1
Сайпи
28
Хайризи
17
Маи
22
Эль-Вафи
16
Валенсуэла
25
Бизлими
8
Гргич
21
Чиминьяни
19
Влади
9
Целар
10
Боттани
7
Майер
26
Кадак
26
Кадак
7
Майер
16
Белоко
29
29
16
Белоко
2
19
Ульрих
19
Ульрих
2
69
Шадер
18
Клидже
18
Клидже
69
Шадер
20
Дорн
10
Оку
10
Оку
20
Дорн
16
Валенсуэла
21
Хайдари
21
Хайдари
16
Валенсуэла
21
Чиминьяни
4
Эспиноса
4
Эспиноса
21
Чиминьяни
25
Бизлими
28
Мачек
28
Мачек
25
Бизлими
10
Боттани
14
Саббатини
14
Саббатини
10
Боттани
19
Влади
11
Штеффен
11
Штеффен
19
Влади
Остались в запасе
Люцерн
Лугано
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
13
Serif Berbic
ВР
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Люцерн - Лугано
4
4
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
12
11
Офсайды
2
0
Количество передач
339
453
Сейвы
3
4
Точность передач %
75
79
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Аноджен Канагасингам
(Штеттлен)
Стадион:
Свисспауэр Арена
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