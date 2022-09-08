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Ноттингем Форест
Блэкпул
АПЛ. «Ньюкасл» проиграл «Форест» Нуну (1:3), пропустив 3 от своего бывшего форварда
26 декабря, 17:41
1
«Ньюкасл» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2023
26 декабря, 11:39
0
Экс-вратарь «Динамо» возглавил «Ноттингем Форест»
20 декабря, 13:43
0
Названа сумма зарплаты потенциального новичка «Зенита» из Бразилии
19 декабря, 10:30
7
АПЛ. «Тоттенхэм» в меньшинстве победил «Форест» (2:0), у Кулушевски 1+1
16 декабря, 00:59
0
АПЛ. «Ньюкасл» проиграл «Форест» Нуну (1:3), пропустив 3 от своего бывшего форварда
26 декабря, 17:41
1
«Ньюкасл» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2023
26 декабря, 11:39
0
Экс-вратарь «Динамо» возглавил «Ноттингем Форест»
20 декабря, 13:43
0
Названа сумма зарплаты потенциального новичка «Зенита» из Бразилии
19 декабря, 10:30
7
АПЛ. «Тоттенхэм» в меньшинстве победил «Форест» (2:0), у Кулушевски 1+1
16 декабря, 00:59
0
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января, 23:00
1
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
6
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
22 мая 2022, 12:52
7
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
18 мая 2022, 10:17
19
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
17 мая 2022, 14:14
6
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Последние матчи
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Ноттингем Форест
Блэкпул
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Фулхэм
5 : 0
06.12.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
09.12.2023
Ноттингем Форест
Англия. Первая лига, 21 тур
Блэкпул
3 : 0
09.12.2023
Карлайл Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
15.12.2023
Тоттенхэм
Англия. Первая лига, 22 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 1
16.12.2023
Блэкпул
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Ньюкасл
1 : 3
26.12.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ноттингем Форест
2 : 3
23.12.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
15.12.2023
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
09.12.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Фулхэм
5 : 0
06.12.2023
Ноттингем Форест
Англия. Первая лига, 24 тур
Бертон Альбион
1 : 0
26.12.2023
Блэкпул
Англия. Первая лига, 23 тур
Блэкпул
3 : 1
23.12.2023
Бристоль Роверс
Англия. Кубок, 1/64 финала
Блэкпул
3 : 0
19.12.2023
Форест Грин
Англия. Первая лига, 22 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 1
16.12.2023
Блэкпул
Англия. Первая лига, 21 тур
Блэкпул
3 : 0
09.12.2023
Карлайл Юнайтед

Ноттингем Форест - Блэкпул - 07 января 2024

Ноттингем Форест
07.01.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок,
- : -
Не начался
Блэкпул
Матч
Личные встречи
Статистика матча Ноттингем Форест - Блэкпул
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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0
Количество передач
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0
Сейвы
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Кубок
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Текущие
Будущие
Англия. Кубок,
Кристал Пэлас
- : -
04.01.2024
Эвертон
Англия. Кубок,
Брентфорд
- : -
05.01.2024
Вулверхэмптон
Англия. Кубок,
Фулхэм
- : -
05.01.2024
Ротерхэм
Англия. Кубок,
Тоттенхэм
- : -
05.01.2024
Бернли
Англия. Кубок,
Миллуолл
- : -
06.01.2024
Лестер
Англия. Кубок,
Кристал Пэлас
- : -
04.01.2024
Эвертон
Англия. Кубок,
Брентфорд
- : -
05.01.2024
Вулверхэмптон
Англия. Кубок,
Фулхэм
- : -
05.01.2024
Ротерхэм
Англия. Кубок,
Тоттенхэм
- : -
05.01.2024
Бернли
Англия. Кубок,
Миллуолл
- : -
06.01.2024
Лестер
Россия
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