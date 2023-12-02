Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью с ПСВ (1:1), «Ланс» вырвал победу над «Севильей» (2:1)
«Ланс» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023
Объявлены номинанты на звание игрока недели в Лиге Европы
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Объявлены номинанты на звание игрока недели в Лиге Европы
Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы
Шесть команд вышли в плей-офф Лиги Европы
«Байер» с Алонсо выдал лучший старт в истории клуба
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью с ПСВ (1:1), «Ланс» вырвал победу над «Севильей» (2:1)
«Ланс» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023
«Арсенал» установил два рекорда Лиги чемпионов