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Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря, 15:19
0
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0
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1
«Ланс» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023
12 декабря, 18:51
0
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1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря, 15:19
0
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1 декабря, 08:49
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1 декабря, 01:11
0
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Реймс
Лига чемпионов, 6 тур
Ланс
2 : 1
12.12.2023
Севилья
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
0 : 0
08.12.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
3 : 2
02.12.2023
Лион
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хайденхайм
3 : 2
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Фрайбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
2 : 0
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Кельн
Лига Европы, 6 тур
Вест Хэм
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Фрайбург
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вольфсбург
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Фрайбург
Германия. Бундеслига, 13 тур
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0 : 1
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Фрайбург

Ланс - Фрайбург - 15 февраля 2024

Ланс
15.02.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
- : -
Не начался
Фрайбург
Матч
Статистика матча Ланс - Фрайбург
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Фейеноорд
- : -
15.02.2024
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- : -
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Фейеноорд
- : -
15.02.2024
Рома
Лига Европы, первый матч
Янг Бойз
- : -
15.02.2024
Спортинг
Лига Европы, первый матч
Галатасарай
- : -
15.02.2024
Спарта
Лига Европы, первый матч
Шахтер
- : -
15.02.2024
Марсель
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- : -
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