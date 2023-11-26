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«Нам явно не хватало Головина»: тренер «Монако» – после поражения от «Лиона»
16 декабря, 08:59
5
«Монако» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2023
15 декабря, 14:54
0
«Монако» – «Лион»: прогноз на матч 16 тура Лиги 1, 15 декабря
15 декабря, 02:08
0
Головин пропустит матч «Монако» с «Лионом» из-за дисквалификации
8 декабря, 13:07
0
Лига 1. 7-кратный чемпион Франции «Лион» разгромно проиграл «Марселю» (0:3) и остался на последнем месте
7 декабря, 01:00
1
«Нам явно не хватало Головина»: тренер «Монако» – после поражения от «Лиона»
16 декабря, 08:59
5
«Монако» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2023
15 декабря, 14:54
0
«Монако» – «Лион»: прогноз на матч 16 тура Лиги 1, 15 декабря
15 декабря, 02:08
0
Головин пропустит матч «Монако» с «Лионом» из-за дисквалификации
8 декабря, 13:07
0
Лига 1. 7-кратный чемпион Франции «Лион» разгромно проиграл «Марселю» (0:3) и остался на последнем месте
7 декабря, 01:00
1
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Франция. Лига 1, 13 тур
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0 : 2
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Монако
0 : 1
15.12.2023
Лион
Франция. Лига 1, 16 тур
Монако
0 : 1
15.12.2023
Лион
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
3 : 0
10.12.2023
Тулуза
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Марсель
3 : 0
06.12.2023
Лион
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
3 : 2
02.12.2023
Лион
Франция. Лига 1, 13 тур
Лион
0 : 2
26.11.2023
Лилль

Понталье - Лион - 07 января 2024

Понталье
07.01.2024, воскресенье, 16:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Лион
Матч
Статистика матча Понталье - Лион
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
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Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
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- : -
05.01.2024
Родез
Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
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Шалан
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