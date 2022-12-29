«Ман Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» поспорят за экс-защитника «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» сделал экс-защитника «Барселоны» главной целью на зимнее ТО

Определился единственный клуб из топ-5 лиг Европы, не проигравший в этом сезоне