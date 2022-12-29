Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Ницца
Осер
«Ман Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» поспорят за экс-защитника «Барселоны»
18 декабря, 20:57
0
«Манчестер Юнайтед» сделал экс-защитника «Барселоны» главной целью на зимнее ТО
7 декабря, 22:45
0
Определился единственный клуб из топ-5 лиг Европы, не проигравший в этом сезоне
4 декабря, 13:32
3
Стало известно, какое наказание грозит защитнику «Ниццы», арестованному после поста в поддержку Палестины
25 ноября, 12:29
1
Игрока «Ниццы» арестовали после поста в поддержку Палестины
24 ноября, 15:42
1
«Ман Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» поспорят за экс-защитника «Барселоны»
18 декабря, 20:57
0
«Манчестер Юнайтед» сделал экс-защитника «Барселоны» главной целью на зимнее ТО
7 декабря, 22:45
0
Определился единственный клуб из топ-5 лиг Европы, не проигравший в этом сезоне
4 декабря, 13:32
3
Стало известно, какое наказание грозит защитнику «Ниццы», арестованному после поста в поддержку Палестины
25 ноября, 12:29
1
Игрока «Ниццы» арестовали после поста в поддержку Палестины
24 ноября, 15:42
1
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Осер» благодаря дублю Мбаппе, до чемпионства – одно очко
21 мая, 23:39
1
Французский клуб арендовал вратаря «Интера» Раду
26 января, 19:46
1
Головин оценил победу «Монако» над «Осером»
29 декабря 2022, 12:28
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить на выезде «Осер» (3:2)
28 декабря 2022, 20:57
1
Головин установил личный рекорд в Лиге 1
28 декабря 2022, 20:42
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ницца
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
0 : 0
10.11.2023
Ницца
Франция. Лига 2, 15 тур
Бастия
0 : 0
25.11.2023
Осер
Франция. Лига 1, 13 тур
Ницца
1 : 0
26.11.2023
Тулуза
Франция. Лига 2, 16 тур
Осер
3 : 2
02.12.2023
Кевийи
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1 : 0
02.12.2023
Ницца
Франция. Лига 1, 16 тур
Гавр
3 : 1
16.12.2023
Ницца
Франция. Лига 1, 15 тур
Ницца
2 : 1
10.12.2023
Реймс
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1 : 0
02.12.2023
Ницца
Франция. Лига 1, 13 тур
Ницца
1 : 0
26.11.2023
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
0 : 0
10.11.2023
Ницца
Франция. Лига 2, 19 тур
Лаваль
1 : 3
19.12.2023
Осер
Франция. Лига 2, 18 тур
Осер
2 : 0
16.12.2023
Аяччо
Франция. Лига 2, 17 тур
Конкарно
1 : 2
05.12.2023
Осер
Франция. Лига 2, 16 тур
Осер
3 : 2
02.12.2023
Кевийи
Франция. Лига 2, 15 тур
Бастия
0 : 0
25.11.2023
Осер

Ницца - Осер - 06 января 2024

Ницца
06.01.2024, суббота, 22:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Осер
Матч
Личные встречи
Статистика матча Ницца - Осер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Франция. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
- : -
05.01.2024
Родез
Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
- : -
05.01.2024
Родез
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+