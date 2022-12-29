«Ман Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» поспорят за экс-защитника «Барселоны»
«Манчестер Юнайтед» сделал экс-защитника «Барселоны» главной целью на зимнее ТО
Определился единственный клуб из топ-5 лиг Европы, не проигравший в этом сезоне
Стало известно, какое наказание грозит защитнику «Ниццы», арестованному после поста в поддержку Палестины
Игрока «Ниццы» арестовали после поста в поддержку Палестины
«Ман Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» поспорят за экс-защитника «Барселоны»
«Манчестер Юнайтед» сделал экс-защитника «Барселоны» главной целью на зимнее ТО
Определился единственный клуб из топ-5 лиг Европы, не проигравший в этом сезоне
Стало известно, какое наказание грозит защитнику «Ниццы», арестованному после поста в поддержку Палестины
Игрока «Ниццы» арестовали после поста в поддержку Палестины
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