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Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
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«Атлетик» – «Атлетико»: прогноз на матч 17 тура Примеры, 16 декабря
Объявлено решение по матчу Примеры, остановленному из-за смерти болельщика
Матч Примеры прервали из-за смерти болельщика
Стал известен лидер российских клубов по задействованию воспитанников
Хави прокомментировал игру 17-летнего Гиу