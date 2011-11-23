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1
«Атлетик» – «Атлетико»: прогноз на матч 17 тура Примеры, 16 декабря
15 декабря, 02:14
0
Объявлено решение по матчу Примеры, остановленному из-за смерти болельщика
11 декабря, 09:36
0
Матч Примеры прервали из-за смерти болельщика
10 декабря, 20:14
0
Стал известен лидер российских клубов по задействованию воспитанников
23 ноября, 17:46
11
Хави прокомментировал игру 17-летнего Гиу
23 октября, 09:16
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Последние матчи
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Эйбар
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
4 : 3
10.11.2023
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Реал Ов
2 : 1
19.11.2023
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Эйбар
3 : 1
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Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
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Райо Вальекано
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2 : 2
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Мелилья
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07.12.2023
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1 : 0
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Леванте
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Реал Ов
2 : 1
19.11.2023
Эйбар
Испания. Примера, 16 тур
Гранада
1 : 1
11.12.2023
Атлетик
Испания. Кубок, 1/32 финала
Кайон
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07.12.2023
Атлетик
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Атлетик
4 : 0
02.12.2023
Райо Вальекано
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1 : 1
27.11.2023
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
4 : 3
10.11.2023
Сельта

Эйбар - Атлетик - 07 января 2024

Эйбар
07.01.2024, воскресенье, 21:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
Атлетик
Матч
Личные встречи
Статистика матча Эйбар - Атлетик
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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0
Владение мячом %
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Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Луго
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Луго
- : -
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок,
Эспаньол
- : -
06.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок,
Эльче
- : -
06.01.2024
Жирона
Испания. Кубок,
Уэска
- : -
06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок,
Алавес
- : -
06.01.2024
Бетис
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