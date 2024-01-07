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Расписание матчей
Испания. Кубок
Картахена - Валенсия
Картахена - Валенсия: обзор матча 07 января 2024
Картахена
07.01.2024, воскресенье, 21:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Валенсия
4'
А. Ортуньо
73'
С. Каньос
106'
Х. Луис Гайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Картахена - Валенсия
106'
ГОЛ! 1:2!
Х. Луис Гайя
Пас отдал
Д. Озкаджар
Замена
У. Эмбалу
️️️️
Х. Фонтан
106'
100'
Замена
П. Госальбес
️️️️
Пепелу
Замена
Кико
️️️️
Л. Муньос
96'
Замена
I. Ayllon
️️️️
М. Рико
85'
73'
ГОЛ! 1:1!
С. Каньос
Пас отдал
Х. Луис Гайя
Замена
И. Янссон
️️️️
А. Ортуньо
67'
Замена
Х. Аламо
️️️️
Г. Верду
66'
61'
Замена
У. Дуро
️️️️
А. Мари
61'
Замена
Х. Луис Гайя
️️️️
Х. Васкес
58'
Желтая карточка
Д. Озкаджар
Желтая карточка
Д. Мусто
47'
46'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
У. Гильямон
46'
Замена
С. Каньос
️️️️
Ф. Перес
Желтая карточка
Х. Фонтан
45'
+4
Красная карточка
И. Калеро
45'
+1
Желтая карточка
Л. Муньос
43'
Желтая карточка
Т. Аларкон
40'
40'
Желтая карточка
Пепелу
ГОЛ! 1:0!
А. Ортуньо
Пас отдал
Д. Мусто
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
4
Педро Алкала
(К)
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Иван Калеро
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
17
Микель Рико
ЦП
8
Луис Муньос
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Валенсия
1
Хауме
(К)
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
16
Диего Лопес
ЦФ
14
Альберто Мари
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Картахена
35
Nono
ВР
13
Марк Мартинес
ВР
22
Кико
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
21
Исак Янссон
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
41
Mamadou Diallo
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
15
Ali Fadal
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
27
Давид Оторби
ЦФ
4-1-1-1-3
13
4
Алкала
3
Фонтан
14
Калеро
5
Верду
6
Аларкон
17
Рико
20
Искьердо
18
Мусто
12
Нарваэс
8
Муньос
4-1-2-1-2
1
Хауме
14
Корреа
3
Москера
39
Озкаджар
21
Васкес
22
Гильямон
18
Пепелу
8
Гуэрра
21
Перес
14
Мари
16
Лопес
8
Муньос
22
Кико
22
Кико
8
Муньос
Ортуньо
21
Янссон
21
Янссон
Ортуньо
3
Фонтан
11
Эмбалу
11
Эмбалу
3
Фонтан
5
Верду
8
Аламо
8
Аламо
5
Верду
17
Рико
10
10
17
Рико
9
Ортуньо
9
Ортуньо
21
Васкес
14
Гайя
14
Гайя
21
Васкес
21
Перес
7
Каньос
7
Каньос
21
Перес
18
Пепелу
10
Госальбес
10
Госальбес
18
Пепелу
14
Мари
9
Дуро
9
Дуро
14
Мари
22
Гильямон
11
Яремчук
11
Яремчук
22
Гильямон
Остались в запасе
Картахена
Валенсия
35
Nono
ВР
13
Марк Мартинес
ВР
24
Джони
ЛВ
41
Mamadou Diallo
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
13
Кристиан Риверо
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
15
Ali Fadal
ЦП
27
Давид Оторби
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
35
Nono
ВР
13
Марк Мартинес
ВР
24
Джони
ЛВ
41
Mamadou Diallo
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
15
Ali Fadal
ЦП
27
Давид Оторби
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Картахена - Валенсия
4
1
2
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
18
Офсайды
2
5
Количество передач
365
844
Сейвы
2
2
Точность передач %
64
85
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Посещаемость:
80
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