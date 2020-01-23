Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Унионистас де Саламанка
Вильярреал
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря, 01:11
0
Захарян сделал первое результативное действие за «Сосьедад»
9 декабря, 21:18
6
«Барселона» хочет подписать игрока «Вильярреала», побитого Вальверде
5 декабря, 22:44
0
Клуб Примеры хочет купить у «Реала» Лунина
3 декабря, 10:19
0
Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы
1 декабря, 01:11
0
Кубок Испании. Гол Бэйла помог «Реалу» победить «Унионистас»
23 января 2020, 00:52
1
Бэйл – в стартовом составе «Реала» на матч Кубка Испании
22 января 2020, 23:00
1
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря, 01:11
0
Захарян сделал первое результативное действие за «Сосьедад»
9 декабря, 21:18
6
«Барселона» хочет подписать игрока «Вильярреала», побитого Вальверде
5 декабря, 22:44
0
Клуб Примеры хочет купить у «Реала» Лунина
3 декабря, 10:19
0
Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы
1 декабря, 01:11
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Унионистас де Саламанка
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/64 финала
Герника
0 : 2
01.11.2023
Унионистас де Саламанка
Лига Европы, 5 тур
Вильярреал
3 : 2
30.11.2023
Панатинаикос
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1 : 1
03.12.2023
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/32 финала
Унионистас де Саламанка
2 : 0
06.12.2023
Спортинг
Лига Европы, 3 тур
Вильярреал
0 : 0
06.12.2023
Маккаби
Испания. Кубок, 1/32 финала
Унионистас де Саламанка
2 : 0
06.12.2023
Спортинг
Испания. Кубок, 1/64 финала
Герника
0 : 2
01.11.2023
Унионистас де Саламанка
Лига Европы, 6 тур
Ренн
2 : 3
14.12.2023
Вильярреал
Испания. Примера, 16 тур
Вильярреал
0 : 3
09.12.2023
Реал Сосьедад
Лига Европы, 3 тур
Вильярреал
0 : 0
06.12.2023
Маккаби
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1 : 1
03.12.2023
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Вильярреал
3 : 2
30.11.2023
Панатинаикос

Унионистас де Саламанка - Вильярреал - 07 января 2024

Унионистас де Саламанка
07.01.2024, воскресенье, 20:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
Вильярреал
Матч
Статистика матча Унионистас де Саламанка - Вильярреал
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Испания. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Испания. Кубок,
Луго
- : -
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок,
Эспаньол
- : -
06.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок,
Эльче
- : -
06.01.2024
Жирона
Испания. Кубок,
Уэска
- : -
06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок,
Алавес
- : -
06.01.2024
Бетис
Испания. Кубок,
Луго
- : -
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок,
Эспаньол
- : -
06.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок,
Эльче
- : -
06.01.2024
Жирона
Испания. Кубок,
Уэска
- : -
06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок,
Алавес
- : -
06.01.2024
Бетис
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+