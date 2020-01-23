Унионистас де Саламанка

Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
Захарян сделал первое результативное действие за «Сосьедад»
«Барселона» хочет подписать игрока «Вильярреала», побитого Вальверде
Клуб Примеры хочет купить у «Реала» Лунина
Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы
Кубок Испании. Гол Бэйла помог «Реалу» победить «Унионистас»
Бэйл – в стартовом составе «Реала» на матч Кубка Испании
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
Захарян сделал первое результативное действие за «Сосьедад»
«Барселона» хочет подписать игрока «Вильярреала», побитого Вальверде
Клуб Примеры хочет купить у «Реала» Лунина
Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы