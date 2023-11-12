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Три футболиста «Бетиса» просили майку Беллингема – Джуд нашел выход из ситуации
Топ-5 игроков, которые летом могут стать свободными агентами
Фанаты «Бетиса» на матче с «Реалом» забросали поле мягкими игрушками
Примера. «Реал» потерял очки с «Бетисом» (1:1)
«Бетис» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023