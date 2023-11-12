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Три футболиста «Бетиса» просили майку Беллингема – Джуд нашел выход из ситуации
12 декабря, 14:57
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Топ-5 игроков, которые летом могут стать свободными агентами
11 декабря, 15:35
0
Фанаты «Бетиса» на матче с «Реалом» забросали поле мягкими игрушками
10 декабря, 00:03
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9 декабря, 20:09
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«Бетис» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023
9 декабря, 17:15
0
Хави рассказал о негативном влиянии прессы на игроков «Барселоны»
13 ноября, 10:42
1
Примера. Дубль Левандовского принес «Барсе» волевую победу над «Алавесом» (2:1)
12 ноября, 20:13
0
«Барселона» 2-й раз за сезон пропустила на 1-й минуте
12 ноября, 18:43
0
«Барселона» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2023
12 ноября, 11:37
0
«Барселона» – «Алавес»: прогноз на матч 13 тура Примеры, 12 ноября
7 ноября, 16:02
0
Три футболиста «Бетиса» просили майку Беллингема – Джуд нашел выход из ситуации
12 декабря, 14:57
2
Топ-5 игроков, которые летом могут стать свободными агентами
11 декабря, 15:35
0
Фанаты «Бетиса» на матче с «Реалом» забросали поле мягкими игрушками
10 декабря, 00:03
2
Примера. «Реал» потерял очки с «Бетисом» (1:1)
9 декабря, 20:09
1
«Бетис» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023
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Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
2 : 1
12.11.2023
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Испания. Примера, 14 тур
Алавес
3 : 1
24.11.2023
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1 : 0
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Испания. Примера, 15 тур
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0 : 0
03.12.2023
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Испания. Примера, 16 тур
Алавес
0 : 1
09.12.2023
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1/32 финала
Террасса
0 : 1
06.12.2023
Алавес
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
0 : 0
03.12.2023
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Алавес
3 : 1
24.11.2023
Гранада
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
2 : 1
12.11.2023
Алавес
Лига Европы, 6 тур
Бетис
2 : 3
14.12.2023
Рейнджерс
Испания. Примера, 16 тур
Бетис
1 : 1
09.12.2023
Реал
Испания. Кубок, 1/32 финала
Вильяновенсе
1 : 2
06.12.2023
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Альмерия
0 : 0
03.12.2023
Бетис
Лига Европы, 5 тур
Спарта
1 : 0
30.11.2023
Бетис

Алавес - Бетис - 06 января 2024

Алавес
06.01.2024, суббота, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
Бетис
Матч
Личные встречи
Статистика матча Алавес - Бетис
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Луго
- : -
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Райо Вальекано
Испания. Кубок,
Алавес
- : -
06.01.2024
Бетис
Испания. Кубок,
Луго
- : -
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок,
Эспаньол
- : -
06.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок,
Эльче
- : -
06.01.2024
Жирона
Испания. Кубок,
Уэска
- : -
06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок,
Алавес
- : -
06.01.2024
Бетис
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