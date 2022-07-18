Примера. «Барселона» потеряла очки в гостях у «Райо Вальекано»
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Примера. «Барселона» потеряла очки в гостях у «Райо Вальекано»
«Райо Валейкано» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2023
Примера. «Жирона» снова победила и лидирует с 5-очковым отрывом, у украинцев гол и ассист
Лидер «Реала» предложил сопернику «выйти» во время конфликта. Угадаете его реакцию на провокацию?
Примера. «Реал» сыграл вничью в дерби с «Райо Вальекано» (0:0) и остался на 2-м месте