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Райо Вальекано
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25 ноября, 18:00
1
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25 ноября, 11:08
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11 ноября, 18:12
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Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
18 июля 2022, 19:52
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Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
20 мая 2022, 11:11
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«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
10 февраля 2022, 17:21
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«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
29 января 2022, 14:22
5
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
27 января 2022, 09:26
2
Примера. «Барселона» потеряла очки в гостях у «Райо Вальекано»
25 ноября, 18:00
1
«Райо Валейкано» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2023
25 ноября, 11:08
0
Примера. «Жирона» снова победила и лидирует с 5-очковым отрывом, у украинцев гол и ассист
11 ноября, 18:12
1
Лидер «Реала» предложил сопернику «выйти» во время конфликта. Угадаете его реакцию на провокацию?
6 ноября, 12:56
0
Примера. «Реал» сыграл вничью в дерби с «Райо Вальекано» (0:0) и остался на 2-м месте
6 ноября, 01:03
4
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Уэска
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
1 : 2
11.11.2023
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Сарагоса
0 : 2
18.11.2023
Уэска
Испания. Сегунда, 17 тур
Уэска
0 : 1
24.11.2023
Вальядолид
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
1 : 1
25.11.2023
Барселона
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
4 : 0
02.12.2023
Райо Вальекано
Испания. Сегунда, 19 тур
Уэска
1 : 0
10.12.2023
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Антекера
0 : 2
06.12.2023
Уэска
Испания. Сегунда, 18 тур
ФК Андорра
1 : 0
03.12.2023
Уэска
Испания. Сегунда, 17 тур
Уэска
0 : 1
24.11.2023
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Сарагоса
0 : 2
18.11.2023
Уэска
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
0 : 0
11.12.2023
Сельта
Испания. Кубок, 1/32 финала
Еклано
0 : 2
06.12.2023
Райо Вальекано
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
4 : 0
02.12.2023
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
1 : 1
25.11.2023
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
1 : 2
11.11.2023
Жирона

Уэска - Райо Вальекано - 06 января 2024

Уэска
06.01.2024, суббота, 21:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
Райо Вальекано
Матч
Личные встречи
Статистика матча Уэска - Райо Вальекано
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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0
Удары из-за пределов штрафной
0
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Испания. Кубок
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Испания. Кубок,
Луго
- : -
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок,
Эспаньол
- : -
06.01.2024
Хетафе
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Эльче
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06.01.2024
Жирона
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Уэска
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06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок,
Алавес
- : -
06.01.2024
Бетис
Испания. Кубок,
Луго
- : -
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок,
Эспаньол
- : -
06.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок,
Эльче
- : -
06.01.2024
Жирона
Испания. Кубок,
Уэска
- : -
06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок,
Алавес
- : -
06.01.2024
Бетис
Россия
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