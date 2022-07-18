Примера. «Барселона» потеряла очки в гостях у «Райо Вальекано»

«Райо Валейкано» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2023

Примера. «Жирона» снова победила и лидирует с 5-очковым отрывом, у украинцев гол и ассист

Лидер «Реала» предложил сопернику «выйти» во время конфликта. Угадаете его реакцию на провокацию?