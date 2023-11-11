В «Барселоне» определились с заменой для Хави
Неожиданный запрет для «Барсы» – клубу придется экономить на самом важном
«Интер», «Ювентус» и «Рома» поспорят за нападающего сборной Украины
Анчелотти прокомментировал поражение «Барселоны» от «Жироны»
«Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария» следят за воспитанником «Реала»
Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
Клуб Роналдо – в числе вылетевших из Примеры
«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави
«Барса» может получить техническое поражение с «Эльче» из-за Гави
Примера. «Барселона» разгромила «Эльче» (4:0) и лидирует с 15-очковым отрывом
В «Барселоне» определились с заменой для Хави
Неожиданный запрет для «Барсы» – клубу придется экономить на самом важном
«Интер», «Ювентус» и «Рома» поспорят за нападающего сборной Украины
Анчелотти прокомментировал поражение «Барселоны» от «Жироны»
«Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария» следят за воспитанником «Реала»