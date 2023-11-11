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Жирона
В «Барселоне» определились с заменой для Хави
14 декабря, 11:44
3
Неожиданный запрет для «Барсы» – клубу придется экономить на самом важном
13 декабря, 17:20
0
«Интер», «Ювентус» и «Рома» поспорят за нападающего сборной Украины
12 декабря, 22:01
0
Анчелотти прокомментировал поражение «Барселоны» от «Жироны»
11 декабря, 23:25
2
«Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария» следят за воспитанником «Реала»
11 декабря, 14:14
0
Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
4 июля, 23:59
3
Клуб Роналдо – в числе вылетевших из Примеры
5 июня, 07:47
1
«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави
4 апреля, 17:30
1
«Барса» может получить техническое поражение с «Эльче» из-за Гави
2 апреля, 21:35
9
Примера. «Барселона» разгромила «Эльче» (4:0) и лидирует с 15-очковым отрывом
1 апреля, 23:51
1
В «Барселоне» определились с заменой для Хави
14 декабря, 11:44
3
Неожиданный запрет для «Барсы» – клубу придется экономить на самом важном
13 декабря, 17:20
0
«Интер», «Ювентус» и «Рома» поспорят за нападающего сборной Украины
12 декабря, 22:01
0
Анчелотти прокомментировал поражение «Барселоны» от «Жироны»
11 декабря, 23:25
2
«Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария» следят за воспитанником «Реала»
11 декабря, 14:14
0
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Последние матчи
Все
Эльче
Жирона
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
1 : 2
11.11.2023
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эспаньол
2 : 0
18.11.2023
Эльче
Испания. Сегунда, 17 тур
Эльче
2 : 0
26.11.2023
Аморебьета
Испания. Примера, 14 тур
Жирона
1 : 1
27.11.2023
Атлетик
Испания. Примера, 15 тур
Жирона
2 : 1
02.12.2023
Валенсия
Испания. Сегунда, 19 тур
Эльче
1 : 2
10.12.2023
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Линарес
1 : 3
07.12.2023
Эльче
Испания. Сегунда, 18 тур
Алькоркон
0 : 2
03.12.2023
Эльче
Испания. Сегунда, 17 тур
Эльче
2 : 0
26.11.2023
Аморебьета
Испания. Сегунда, 16 тур
Эспаньол
2 : 0
18.11.2023
Эльче
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
2 : 4
10.12.2023
Жирона
Испания. Кубок, 1/32 финала
Ориуэла
2 : 5
07.12.2023
Жирона
Испания. Примера, 15 тур
Жирона
2 : 1
02.12.2023
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Жирона
1 : 1
27.11.2023
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
1 : 2
11.11.2023
Жирона

Эльче - Жирона - 06 января 2024

Эльче
06.01.2024, суббота, 20:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
Жирона
Матч
Личные встречи
Статистика матча Эльче - Жирона
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Луго
- : -
06.01.2024
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Эспаньол
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Уэска
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Алавес
- : -
06.01.2024
Бетис
Испания. Кубок,
Луго
- : -
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок,
Эспаньол
- : -
06.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок,
Эльче
- : -
06.01.2024
Жирона
Испания. Кубок,
Уэска
- : -
06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок,
Алавес
- : -
06.01.2024
Бетис
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