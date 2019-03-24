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Сексуальная жена Мораты выложила фото в нижнем белье
15 декабря, 21:35
0
«Атлетик» – «Атлетико»: прогноз на матч 17 тура Примеры, 16 декабря
15 декабря, 02:14
0
Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов от WhoScored
15 декабря, 00:34
0
Гринвуд заинтересовал два топ-клуба Европы
14 декабря, 20:57
0
Топ-10 клубов по доходам на групповой стадии Лиги чемпионов
14 декабря, 19:55
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0 : 1
01.11.2023
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Атлетико
1 : 0
25.11.2023
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Лига чемпионов, 5 тур
Фейеноорд
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28.11.2023
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Испания. Примера, 15 тур
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1 : 0
03.12.2023
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Луго
2 : 0
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Мирандес
Испания. Кубок, 1/32 финала
Луго
2 : 0
06.12.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Антониано
0 : 1
01.11.2023
Луго
Лига чемпионов, 6 тур
Атлетико
2 : 0
13.12.2023
Лацио
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
2 : 1
10.12.2023
Альмерия
Испания. Примера, 15 тур
Барселона
1 : 0
03.12.2023
Атлетико
Лига чемпионов, 5 тур
Фейеноорд
1 : 3
28.11.2023
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
1 : 0
25.11.2023
Мальорка

Луго - Атлетико - 06 января 2024

Луго
06.01.2024, суббота, 18:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
Атлетико
Матч
Статистика матча Луго - Атлетико
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Испания. Кубок,
Луго
- : -
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок,
Эспаньол
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06.01.2024
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- : -
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- : -
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Бетис
Испания. Кубок,
Луго
- : -
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок,
Эспаньол
- : -
06.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок,
Эльче
- : -
06.01.2024
Жирона
Испания. Кубок,
Уэска
- : -
06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок,
Алавес
- : -
06.01.2024
Бетис
Россия
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