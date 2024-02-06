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Расписание матчей
Германия. Кубок
Байер - Штутгарт
Байер - Штутгарт: обзор матча 06 февраля 2024
Байер
06.02.2024, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/4 финала
3 : 2
Завершен
Штутгарт
50'
Р. Андрих
66'
А. Адли
90'
Д. Та
11'
В. Антон
58'
К. Фюрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Штутгарт
Замена
Й. Станишич
️️️️
Ж. Фримпонг
90'
+3
Замена
А. Гложек
️️️️
Ф. Вирц
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
Д. Та
Пас отдал
Ф. Вирц
90'
79'
Замена
М. Дауд
️️️️
К. Фюрих
70'
Замена
Л. Стержиу
️️️️
М. Миттельштадт
ГОЛ! 2:2!
А. Адли
Пас отдал
Ф. Вирц
66'
Замена
А. Адли
️️️️
Й. Хофманн
64'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
П. Шик
64'
62'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Э. Мийо
58'
ГОЛ! 1:2!
К. Фюрих
Пас отдал
Э. Мийо
ГОЛ! 1:1!
Р. Андрих
50'
Желтая карточка
Ж. Фримпонг
34'
25'
Желтая карточка
М. Миттельштадт
Желтая карточка
Р. Андрих
18'
11'
ГОЛ! 0:1!
В. Антон
Пас отдал
А. Штиллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
32
Матей Коварж
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
(К)
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
(К)
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
49
Moussa Cissé
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
15
Роберто Массимо
ПП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
3-3-1-2-1
32
Коварж
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
8
Андрих
7
Вирц
7
Хофманн
14
Шик
3-3-1-1-1
1
Нюбель
24
Руо
16
Каразор
21
Ито
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
10
Фюрих
26
Ундав
30
Фримпонг
44
Станишич
44
Станишич
30
Фримпонг
7
Вирц
10
Гложек
10
Гложек
7
Вирц
7
Хофманн
21
Адли
21
Адли
7
Хофманн
14
Шик
7
Иглесиас
7
Иглесиас
14
Шик
7
Миттельштадт
20
Стержиу
20
Стержиу
7
Миттельштадт
10
Фюрих
81
Дауд
81
Дауд
10
Фюрих
20
Мийо
18
Левелинг
18
Левелинг
20
Мийо
Остались в запасе
Байер
Штутгарт
1
Лукаш Градецки
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Фабиан Бредлов
ВР
49
Moussa Cissé
ЦЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
15
Роберто Массимо
ПП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
49
Moussa Cissé
ЦЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
15
Роберто Массимо
ПП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Байер - Штутгарт
2
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
8
6
Офсайды
6
2
Количество передач
664
525
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Шлагер
(Нидербюль)
Стадион:
Бай-Арена
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