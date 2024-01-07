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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вест Хэм - Бристоль Сити
Вест Хэм - Бристоль Сити: обзор матча 07 января 2024
Вест Хэм
07.01.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Завершен
Бристоль Сити
4'
Д. Боуэн
61'
Т. Конвей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Бристоль Сити
86'
Замена
Г. Корник
️️️️
С. Белл
81'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Т. Конвей
76'
Замена
А. Вайманн
️️️️
А. Мехмети
75'
Замена
М. Джеймс
️️️️
Т. Гарднер-Хикман
Замена
М. Корне
️️️️
П. Форнальс
75'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Э. Альварес
75'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
В. Цоуфал
74'
61'
ГОЛ! 1:1!
Т. Конвей
Пас отдал
Д. Уилльямс
60'
Желтая карточка
К. Принг
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
53'
Желтая карточка
Э. Альварес
45'
+5
Замена
А. Огбонна
️️️️
К. Мавропанос
39'
35'
Желтая карточка
Т. Конвей
33'
Желтая карточка
Д. Уилльямс
Замена
Д. Мубама
️️️️
Л. Пакета
14'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
Л. Пакета
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
12
Джейсон Найт
(К)
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
30
Raekwon Nelson
ЦФ
4-2-1-3
22
Фабиански
33
Эмерсон
4
Зума
15
Мавропанос
34
Цоуфал
28
Соучек
4
Альварес
30
Уорд-Проус
8
Форнальс
11
Пакета
20
Боуэн
3-2-2-1-2
1
О'Лири
19
Таннер
26
Винер
16
Дикки
19
Гарднер-Хикман
3
Принг
12
Найт
8
Уилльямс
9
Мехмети
9
Конвей
11
Белл
15
Мавропанос
21
Огбонна
21
Огбонна
15
Мавропанос
34
Цоуфал
2
Джонсон
2
Джонсон
34
Цоуфал
8
Форнальс
70
Корне
70
Корне
8
Форнальс
11
Пакета
28
Мубама
28
Мубама
11
Пакета
4
Альварес
28
Ингс
28
Ингс
4
Альварес
19
Гарднер-Хикман
37
Джеймс
37
Джеймс
19
Гарднер-Хикман
9
Мехмети
18
Вайманн
18
Вайманн
9
Мехмети
9
Конвей
21
Уэллс
21
Уэллс
9
Конвей
11
Белл
23
Корник
23
Корник
11
Белл
Остались в запасе
Вест Хэм
Бристоль Сити
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Конор Ковентри
ОП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
30
Raekwon Nelson
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Конор Ковентри
ОП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
30
Raekwon Nelson
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Вест Хэм - Бристоль Сити
2
3
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
6
Нарушения
9
6
Офсайды
1
3
Количество передач
585
447
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Главный судья:
Graham Scott, England
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