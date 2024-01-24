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Намибия - Мали

24.01.2024, Среда, 20:00 мск Кубок африканских наций, 3 тур Намибия - Мали
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Матч начнется в 20:00 мск
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЮАР 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Мали 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Намибия 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Тунис 0 0 0 0 0:0 0 0
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Россия
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