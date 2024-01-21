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ЮАР - Намибия

21.01.2024, Воскресенье, 23:00 мск Кубок африканских наций, 2 тур ЮАР - Намибия
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Матч начнется в 23:00 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2023

9 сентября, суббота 16:00 ЮАР 0:0 Намибия
Кубок африканских наций 2019, группа D
Групповой этап, 2 тур
28 июня, пятница 23:00 ЮАР 1:0 Намибия
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЮАР 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Мали 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Намибия 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Тунис 0 0 0 0 0:0 0 0
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