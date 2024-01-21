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Кубок Африканских Наций
ЮАР - Намибия
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Кубок Африканских Наций
Расписание матчей
ЮАР - Намибия
ЮАР - Намибия
21.01.2024, Воскресенье, 23:00 мск
Кубок африканских наций, 2 тур
ЮАР
-
Намибия
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Матч начнется в 23:00 мск
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История игр
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Матч начнется в 23:00 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2023
9 сентября, суббота
16:00
ЮАР
0:0
Намибия
Кубок африканских наций 2019, группа D
Групповой этап, 2 тур
28 июня, пятница
23:00
ЮАР
1:0
Намибия
Группа E
И
В
Н
П
Мячи
Разница
Очки
1.
ЮАР
0
0
0
0
0:0
0
0
2.
Мали
0
0
0
0
0:0
0
0
3.
Намибия
0
0
0
0
0:0
0
0
4.
Тунис
0
0
0
0
0:0
0
0
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