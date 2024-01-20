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Тунис - Мали

20.01.2024, Суббота, 23:00 мск Кубок африканских наций, 2 тур Тунис - Мали
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Матч начнется в 23:00 мск
Кубок африканских наций 2021, группа F
1 тур
12 января, среда 16:00 Тунис 0:1 Мали
Товарищеские матчи. Сборные 2021

15 июня, вторник 22:30 Тунис 1:0 Мали
Кубок африканских наций 2019, группа E
Групповой этап, 2 тур
28 июня, пятница 17:30 Тунис 1:1 Мали
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЮАР 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Мали 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Намибия 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Тунис 0 0 0 0 0:0 0 0
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