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Сенегал - Камерун

18.01.2024, Четверг, 20:00 мск Кубок африканских наций, 2 тур Сенегал - Камерун
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Матч начнется в 20:00 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2023

16 октября, понедельник 21:30 Сенегал 1:0 Камерун
Кубок африканских наций 2017
Плей-офф, 1/4 финала
28 января, суббота 22:00 Сенегал 0:0
(4:5)п		 Камерун
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гвинея 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Сенегал 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Камерун 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гамбия 0 0 0 0 0:0 0 0
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