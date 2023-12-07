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Ориуэла - Жирона

07.12.2023, Четверг, 23:00 мск Испания. Кубок, 1/32 финала Ориуэла - Жирона
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Матч начнется в 23:00 мск
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Россия
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