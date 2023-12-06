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Вильяновенсе - Бетис

06.12.2023, Среда, 21:00 мск Испания. Кубок, 1/32 финала Вильяновенсе - Бетис
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Матч начнется в 21:00 мск
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Россия
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