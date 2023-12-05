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Эспаньол - Вальядолид

05.12.2023, Вторник, 23:00 мск Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат Испания. Кубок, 1/32 финала Эспаньол - Вальядолид
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Матч начнется в 23:00 мск
Испания. Сегунда (2023/2024)
11 тур
14 октября, суббота 22:00 Эспаньол 2:0 Вальядолид
Испания. Примера (2022/2023)
24 тур
5 марта, воскресенье 16:00 Вальядолид 2:1 Эспаньол
9 тур
16 октября, воскресенье 19:30 Эспаньол 1:0 Вальядолид
Испания. Примера (2019/2020)
25 тур
23 февраля, воскресенье 18:00 Вальядолид 2:1 Эспаньол
7 тур
29 сентября, воскресенье 13:00 Эспаньол 0:2 Вальядолид
Испания. Примера (2018/2019)
26 тур
2 марта, суббота 15:00 Эспаньол 3:1 Вальядолид
10 тур
26 октября, пятница 22:00 Вальядолид 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2013/2014)
36 тур
3 мая, суббота 23:59 Вальядолид 1:0 Эспаньол
17 тур
22 декабря, воскресенье 15:00 Эспаньол 4:2 Вальядолид
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
3 марта, воскресенье 20:00 Эспаньол 0:0 Вальядолид
7 тур
6 октября, суббота 22:00 Вальядолид 1:1 Эспаньол
Испания. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
ответный матч		 9 ноября, вторник 23:55 Эспаньол 1:1 Вальядолид
Испания. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
первый матч		 27 октября, среда 23:00 Вальядолид 0:2 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
28 тур
24 марта, среда 22:00 Вальядолид 0:0 Эспаньол
9 тур
1 ноября, воскресенье 19:00 Эспаньол 1:1 Вальядолид
Испания. Примера (2008/2009)
20 тур
25 января, воскресенье 19:00 Вальядолид 1:1 Эспаньол
1 тур
30 августа, суббота 22:00 Эспаньол 1:0 Вальядолид
Испания. Примера (2007/2008)
20 тур
20 января, воскресенье 19:00 Вальядолид 2:1 Эспаньол
1 тур
26 августа, воскресенье 23:00 Эспаньол 0:1 Вальядолид
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