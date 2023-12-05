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Расписание матчей
Испания. Кубок
Кастельон - Овьедо
Кастельон - Овьедо: обзор матча 05 декабря 2023
Кастельон
05.12.2023, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Овьедо
40'
И. Суэро
49'
С. Греннинг
56'
Алемао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кастельон - Овьедо
Замена
A. Jimenez
️️️️
И. Суэро
77'
Замена
H. Medunjanin
️️️️
Й. Вертроувд
76'
Желтая карточка
Я. Индиас
75'
72'
Замена
Борха
️️️️
Алемао
Замена
J. Gracia
️️️️
S. Moyita
68'
Желтая карточка
J. Anton
64'
62'
Желтая карточка
С. Коломбатто
Желтая карточка
S. Moyita
62'
60'
Замена
Х. Сеоане
️️️️
В. Камараса
56'
ГОЛ! 2:1!
Алемао
Пенальти не реализован!
S. Moyita
55'
ГОЛ! 2:0!
С. Греннинг
Пас отдал
Д. Вильяэрмоса
49'
ГОЛ! 1:0!
И. Суэро
40'
35'
Желтая карточка
О. Луэнго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кастельон
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
18
Яго Индиас
ЦЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
99
Brian Schwake
ЦФ
3
J. Anton
ЦФ
7
Sergio Moyita
ЦФ
3
Mamadou Traore
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
10
Исраэль Суэро
ЦФ
2
B. Granero
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦФ
Главный тренер
Йохан Плат
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
6
Джимми Суарес
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
9
Алемао
ЦФ
28
Mario Sesé
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Кастельон
1
Gonzalo Crettaz
ВР
13
Alessio Salvato
ВР
2
Manu Sanchez
ЦЗ
27
Sergi Miñana
ЦЗ
23
Iker Punzano
ЦП
11
Jeremy de León
ЦФ
5
A. Jimenez
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
10
C. Rodriguez
ЦФ
9
Jesús de Miguel
ЦФ
18
Мигель Фале
ЦФ
Овьедо
13
Marco Suárez
ВР
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
36
Diego Menéndez
ЦП
30
Marco Esteban
ЦП
36
Yayo
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
38
Masca
ЦФ
17
Борха
ЦФ
2-1-5
33
Вертроувд
18
Индиас
6
Вильяэрмоса
17
Греннинг
22
Хирино
2
10
Суэро
3
4-3-1-2
1
17
Ахиядо
12
Кальво
15
Луэнго
15
Помарес
6
Суарес
6
Камараса
10
86
Кардеро
28
9
Алемао
10
Суэро
5
5
10
Суэро
33
Вертроувд
4
4
33
Вертроувд
6
Камараса
20
Сеоане
20
Сеоане
6
Камараса
9
Алемао
17
Борха
17
Борха
9
Алемао
Остались в запасе
Кастельон
Овьедо
1
Gonzalo Crettaz
ВР
13
Alessio Salvato
ВР
2
Manu Sanchez
ЦЗ
27
Sergi Miñana
ЦЗ
23
Iker Punzano
ЦП
11
Jeremy de León
ЦФ
10
C. Rodriguez
ЦФ
9
Jesús de Miguel
ЦФ
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Йохан Плат
13
Marco Suárez
ВР
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
36
Diego Menéndez
ЦП
30
Marco Esteban
ЦП
36
Yayo
ЦП
23
Абель Бретонес
ЛВ
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
1
Gonzalo Crettaz
ВР
13
Alessio Salvato
ВР
2
Manu Sanchez
ЦЗ
27
Sergi Miñana
ЦЗ
23
Iker Punzano
ЦП
11
Jeremy de León
ЦФ
10
C. Rodriguez
ЦФ
9
Jesús de Miguel
ЦФ
18
Мигель Фале
ЦФ
Остались в запасе
13
Marco Suárez
ВР
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
36
Diego Menéndez
ЦП
30
Marco Esteban
ЦП
36
Yayo
ЦП
23
Абель Бретонес
ЛВ
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Йохан Плат
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Кастельон - Овьедо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кастельон
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
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