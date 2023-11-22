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Самора - Вильярреал

22.11.2023, Среда, 23:00 мск Испания. Кубок, 1/32 финала Самора - Вильярреал
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Матч начнется в 23:00 мск
П1
9
Х
5.3
П2
1.35
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Испания. Кубок (2020/2021)
1/32 финала
5 января, вторник 21:00 Самора 1:4 Вильярреал
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Россия
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