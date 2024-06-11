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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Таиланд - Сингапур
Таиланд - Сингапур: обзор матча 11 июня 2024
Таиланд
11.06.2024, вторник, 15:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа C, 6 тур
3 : 1
Завершен
Сингапур
37'
С. Муеанта
79'
P. Arjvirai
86'
Д. Вонгггорн
57'
I. Fandi Ahmad
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Таиланд - Сингапур
90'
+5
Желтая карточка
H. Sunny
Желтая карточка
Т. Бунматан
88'
ГОЛ! 3:1!
Д. Вонгггорн
86'
83'
Замена
C. Van Huizen
️️️️
J. Mahler
ГОЛ! 2:1!
P. Arjvirai
Пас отдал
Т. Бунматан
79'
Замена
P. Arjvirai
️️️️
С. Сарачат
71'
66'
Желтая карточка
J. Mahler
Замена
П. Чамратсами
️️️️
C. Songkrasin
65'
Замена
Д. Вонгггорн
️️️️
С. Юйен
65'
Замена
Т. Дангда
️️️️
С. Чайдед
65'
57'
ГОЛ! 1:1!
I. Fandi Ahmad
Пас отдал
G. Kweh
46'
Замена
M. Daku
️️️️
R. Stewart
ГОЛ! 1:0!
С. Муеанта
Пас отдал
C. Songkrasin
37'
36'
Желтая карточка
R. Stewart
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таиланд
1
Пативат Хаммаи
ВР
5
Тиратон Бунматан
(К)
ЛЗ
4
Элиас Дола
ЦЗ
21
Супанан Бурират
ПЗ
6
Сарач Юйен
ОП
22
Виратеп Помпан
ОП
5
Критсада Каман
ОП
7
Супачок Сарачат
АП
10
Супанат Муеанта
ПВ
9
Супачай Чайдед
ЦФ
18
Chanathip Songkrasin
ЦФ
Главный тренер
Масатада Исии
Сингапур
18
Hassan Sunny
ВР
21
Safuwan Baharudin
ЦЗ
14
Hariss Harun
(К)
ЦЗ
13
Harhys Stewart
ЦП
3
Ryhan Stewart
ЦП
18
Jacob Mahler
ЦП
8
Shah Shahiran
ЦП
16
Hami Syahin
ЦП
19
Ikhsan Fandi Ahmad
ЦФ
10
Faris Ramli
ЦФ
11
Glenn Kweh
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Ли
Таиланд
20
Саранон Ануин
ВР
19
Chalermsak Aukkee
ЦЗ
19
Сантипап Чаннгом
ПЗ
8
Пирадол Чамратсами
ЦП
7
Чаннаронг Промсрикаев
АП
13
Джароенсак Вонгггорн
ПВ
11
Poramet Arjvirai
ЦФ
14
Тирасак Поэйфимай
ЦФ
10
Тирасил Дангда
ЦФ
Сингапур
12
Syazwan Buhari
ВР
12
Zharfan Rohaizad
ВР
15
Lionel Tan
ЦЗ
5
Amirul Adli Bin Azmi
ЦЗ
35
Christopher Van Huizen
ЦП
11
Daniel Goh
ЦФ
19
M. Daku
ЦФ
3-3-2-2
1
Хаммаи
5
Бунматан
4
Дола
21
Бурират
6
Юйен
22
Помпан
5
Каман
7
Сарачат
10
Муеанта
18
9
Чайдед
2-5-3
18
21
14
13
18
8
16
3
11
10
19
18
8
Чамратсами
8
Чамратсами
18
6
Юйен
13
Вонгггорн
13
Вонгггорн
6
Юйен
7
Сарачат
11
11
7
Сарачат
9
Чайдед
10
Дангда
10
Дангда
9
Чайдед
18
35
35
18
3
19
19
3
Остались в запасе
Таиланд
Сингапур
20
Саранон Ануин
ВР
19
Chalermsak Aukkee
ЦЗ
19
Сантипап Чаннгом
ПЗ
7
Чаннаронг Промсрикаев
АП
14
Тирасак Поэйфимай
ЦФ
Главный тренер
Масатада Исии
12
Syazwan Buhari
ВР
12
Zharfan Rohaizad
ВР
15
Lionel Tan
ЦЗ
5
Amirul Adli Bin Azmi
ЦЗ
11
Daniel Goh
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Ли
Остались в запасе
20
Саранон Ануин
ВР
19
Chalermsak Aukkee
ЦЗ
19
Сантипап Чаннгом
ПЗ
7
Чаннаронг Промсрикаев
АП
14
Тирасак Поэйфимай
ЦФ
Остались в запасе
12
Syazwan Buhari
ВР
12
Zharfan Rohaizad
ВР
15
Lionel Tan
ЦЗ
5
Amirul Adli Bin Azmi
ЦЗ
11
Daniel Goh
ЦФ
Главный тренер
Масатада Исии
Главный тренер
Гэвин Ли
Статистика матча Таиланд - Сингапур
1
3
Всего ударов по воротам
34
8
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
13
3
Нарушения
14
18
Количество передач
437
346
Сейвы
0
11
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
12
1
Удары из пределов штрафной
28
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Таиланд
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 0
09.06.2026
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Шри-Ланка
0 : 4
18.11.2025
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
3 : 2
13.11.2025
Сингапур
Сингапур
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 2
05.06.2026
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
4 : 0
31.05.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Информация о матче
Стадион:
Rajamangala National Stadium, Bangkok
Посещаемость:
39404
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