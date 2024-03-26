Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Киргизия - Китайский Тайбэй
Киргизия - Китайский Тайбэй: обзор матча 26 марта 2024
Киргизия
26.03.2024, вторник, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа D, 4 тур
5 : 1
Завершен
Китайский Тайбэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Киргизия - Китайский Тайбэй
89'
Замена
C. Yang
️️️️
W. Huang
46'
Замена
T. Shao-chieh
️️️️
P. Liang Chen
Замена
Э. Зарыпбеков
️️️️
О. Абдурахманов
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Киргизия
1
Эржан Токотаев
ВР
14
Александр Мищенко
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
12
Одилжон Абдурахманов
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
21
Кай Мерк
ЦФ
7
Жоэль Кожо
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Китайский Тайбэй
1
Pan Wen-Chieh
ВР
15
Tzu-Ming Huang
ЦЗ
5
Meng-Hsin Liang
ЦЗ
16
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
11
Chun-Ching Wu
ЦП
17
Po Liang Chen
ЦП
8
Wu Yen-shu
ЦП
14
Chen Chao-an
ЦФ
9
Wei-Chieh Huang
ЦФ
9
Yao-Hsing Yu
ЦФ
10
Ange Kouamé
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Росс
Киргизия
13
Султан Чомоев
ВР
16
Dastan Alybekov
ВР
4
Магамед Узденов
ЦЗ
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
8
Эльдияр Зарыпбеков
ЦП
6
Bektur Amangeldiev
ЦП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
11
Кими Мерк
АП
27
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
19
Ryskeldi Artykbaev
ЦФ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
Китайский Тайбэй
1
Huang Chiu Lin
ВР
12
Hsuan Tuan
ВР
6
Ming-You Hsieh
ЦЗ
21
Ho Shen Yen
ЦП
4
Tu Shao-chieh
ЦП
6
Chao Ming-hsiu
ЦП
7
Wei-Jie Gao
ЦП
24
Ko-Chi Yao
ЦП
20
Yeh Ching-chun
ЦП
18
Yu Chia Huang
ЦФ
15
Chao-Jing Yang
ЦФ
4-2-2-2
1
Токотаев
2
Кичин
14
Мищенко
3
Козубаев
6
Браузман
12
Абдурахманов
23
Атабаев
9
Алмазбеков
10
Алыкулов
7
Кожо
21
Мерк
3-3-4
1
15
5
16
11
17
8
10
9
9
14
12
Абдурахманов
8
Зарыпбеков
8
Зарыпбеков
12
Абдурахманов
17
4
4
17
9
15
15
9
Остались в запасе
Киргизия
Китайский Тайбэй
13
Султан Чомоев
ВР
16
Dastan Alybekov
ВР
4
Магамед Узденов
ЦЗ
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
6
Bektur Amangeldiev
ЦП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
11
Кими Мерк
АП
27
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
19
Ryskeldi Artykbaev
ЦФ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
1
Huang Chiu Lin
ВР
12
Hsuan Tuan
ВР
6
Ming-You Hsieh
ЦЗ
21
Ho Shen Yen
ЦП
6
Chao Ming-hsiu
ЦП
7
Wei-Jie Gao
ЦП
24
Ko-Chi Yao
ЦП
20
Yeh Ching-chun
ЦП
18
Yu Chia Huang
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Росс
Остались в запасе
13
Султан Чомоев
ВР
16
Dastan Alybekov
ВР
4
Магамед Узденов
ЦЗ
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
6
Bektur Amangeldiev
ЦП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
11
Кими Мерк
АП
27
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
19
Ryskeldi Artykbaev
ЦФ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
Остались в запасе
1
Huang Chiu Lin
ВР
12
Hsuan Tuan
ВР
6
Ming-You Hsieh
ЦЗ
21
Ho Shen Yen
ЦП
6
Chao Ming-hsiu
ЦП
7
Wei-Jie Gao
ЦП
24
Ko-Chi Yao
ЦП
20
Yeh Ching-chun
ЦП
18
Yu Chia Huang
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Главный тренер
Мэтт Росс
Статистика матча Киргизия - Китайский Тайбэй
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Киргизия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Киргизия
- : -
23.12.2027
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
5 : 0
28.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
09.06.2026
Палестина
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Китайский Тайбэй
1 : 3
31.03.2026
Шри-Ланка
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Туркменистан
3 : 1
18.11.2025
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Китайский Тайбэй
1 : 6
14.10.2025
Таиланд
Информация о матче
Главный судья:
Ammar Mahfoodh, Bahrain
Посещаемость:
13657
Новости команд
Все
Киргизия
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китайского Тайбэя и Киргизии на победу в матче
12 ноября
Киргизия – Ливан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Киргизия – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Киргизия – Палестина: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.6
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китайского Тайбэя и Киргизии на победу в матче
12 ноября
Киргизия – Ливан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Киргизия – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Киргизия – Палестина: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.6
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китайского Тайбэя и Киргизии на победу в матче
12 ноября
Киргизия – Тайвань: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
2024.03.26 10:00
Российский футболист хочет сыграть за сборную Тайваня в отборе ЧМ-2026
2022.08.29 14:08
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+