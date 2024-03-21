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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Непал - Бахрейн
Непал - Бахрейн: обзор матча 21 марта 2024
Непал
21.03.2024, четверг, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа H, 3 тур
0 : 5
Завершен
Бахрейн
9'
С. Бакер
45+4'
А. Мадан
90+6'
I. Abdullatif (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Непал - Бахрейн
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 0:3!
I. Abdullatif
68'
Замена
А. Юсуф
️️️️
А. Мадан
Желтая карточка
M. Dangi
57'
45'
+4
ГОЛ! 0:2!
А. Мадан
14'
Желтая карточка
М. Адель
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Бакер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Непал
16
Kiran Chemjong
ВР
2
Sanish Shrestha
ЦЗ
6
Chhiring Lama
ЦЗ
44
Ananta Tamang
ЦЗ
13
Abhishek Limbu
ЦЗ
12
Sumit Shrestha
ЦЗ
21
Manish Dangi
ЦП
10
Laken Limbu
ЦП
11
Rai Utsav
ЦП
14
A. Bista
ЦФ
18
Thapaliya Hisub
ЦФ
Главный тренер
Ари Хадка
Бахрейн
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
19
Азза Али
ЛЗ
3
Валид Аль-Хайям
ЦЗ
16
Сайед Бакер
ЦЗ
18
Мохамед Адель
ПЗ
8
Мохамед Мархун
ЛВ
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
15
Джассим Аль-Шайх
АП
7
Али Мадан
ПВ
14
A. Haram
ЦФ
12
Махди Абдулджаббар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Непал
1
Bishal Sunar
ВР
1
Abishek Baral
ВР
3
Bishal Basnet
ЦЗ
18
Dinesh Henjan
ЦЗ
15
Ajay Chaudhary
ЦЗ
5
Saubhagya Rai
ЦЗ
12
Anjan Rai
ЦЗ
9
Rohan Karki
ЦП
23
Mani Lama
ЦП
17
Bharat Khawas
ЦФ
19
Samir Tamang
ЦФ
9
Sanjeeb Bista
ЦФ
Бахрейн
22
Эбрахим Лутфалла
ВР
23
Абдулла Аль-Хуласи
ЦЗ
5
Hamad Al-Shamsan
ЦЗ
6
Ahmed Nabeel
ЦЗ
13
Мозес Атеде
ОП
10
Abdulwahab Al Malood
ЦП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
11
Ismaeel Abdullatif
ЦФ
3
Hasan Ali Al Karani
ЦФ
18
Ahmed Al-Sherooqi
ЦФ
3-2-3-2
16
44
13
12
6
2
21
10
11
18
14
4-3-3
21
Джаффер
18
Адель
3
Аль-Хайям
16
Бакер
19
Али
7
Мадан
15
Аль-Шайх
20
Аль-Умайдан
12
Абдулджаббар
14
8
Мархун
7
Мадан
9
Юсуф
9
Юсуф
7
Мадан
Остались в запасе
Непал
Бахрейн
1
Bishal Sunar
ВР
1
Abishek Baral
ВР
3
Bishal Basnet
ЦЗ
18
Dinesh Henjan
ЦЗ
15
Ajay Chaudhary
ЦЗ
5
Saubhagya Rai
ЦЗ
12
Anjan Rai
ЦЗ
9
Rohan Karki
ЦП
23
Mani Lama
ЦП
17
Bharat Khawas
ЦФ
19
Samir Tamang
ЦФ
9
Sanjeeb Bista
ЦФ
Главный тренер
Ари Хадка
22
Эбрахим Лутфалла
ВР
23
Абдулла Аль-Хуласи
ЦЗ
5
Hamad Al-Shamsan
ЦЗ
6
Ahmed Nabeel
ЦЗ
13
Мозес Атеде
ОП
10
Abdulwahab Al Malood
ЦП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
11
Ismaeel Abdullatif
ЦФ
3
Hasan Ali Al Karani
ЦФ
18
Ahmed Al-Sherooqi
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
1
Bishal Sunar
ВР
1
Abishek Baral
ВР
3
Bishal Basnet
ЦЗ
18
Dinesh Henjan
ЦЗ
15
Ajay Chaudhary
ЦЗ
5
Saubhagya Rai
ЦЗ
12
Anjan Rai
ЦЗ
9
Rohan Karki
ЦП
23
Mani Lama
ЦП
17
Bharat Khawas
ЦФ
19
Samir Tamang
ЦФ
9
Sanjeeb Bista
ЦФ
Остались в запасе
22
Эбрахим Лутфалла
ВР
23
Абдулла Аль-Хуласи
ЦЗ
5
Hamad Al-Shamsan
ЦЗ
6
Ahmed Nabeel
ЦЗ
13
Мозес Атеде
ОП
10
Abdulwahab Al Malood
ЦП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
11
Ismaeel Abdullatif
ЦФ
3
Hasan Ali Al Karani
ЦФ
18
Ahmed Al-Sherooqi
ЦФ
Главный тренер
Ари Хадка
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Непал - Бахрейн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Непал
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Непал
0 : 1
31.03.2026
Лаос
Товарищеские матчи. Сборные
Непал
0 : 0
26.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
18.11.2025
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
Бангладеш
2 : 2
13.11.2025
Непал
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Непал
0 : 1
14.10.2025
Вьетнам
Бахрейн
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Кубок арабских наций, 3 тур
Бахрейн
3 : 1
09.12.2025
Судан
Информация о матче
Посещаемость:
5041
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